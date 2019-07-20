KPSS sonuçları için tarih belli oldu! KPSS Alan Bilgisi sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

2019 KPSS heyecanı sürüyor. Sınavda ter döken adaylar için sonuç ve yerleşme maratonu başlayacak. İşte ÖSYM'nin açıkladığı 2019 yılı sınav takvimine göre KPSS sınav sonuçları tarihi…

KPSS SONUÇ SORGULAMA SAYFASI

KPSS ALAN BİLGİSİ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

20-21 Temmuz’da gerçekleştirilecek olan KPSS Alan Bilgisi sınavının sonuçları 29 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak.

Sonuçlar, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açılacak. Adaylar, T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak sonuçlarını görüntüleyebilecekler.

KPSS A KADROLAR HAKKINDA

ÖSYM resmi internet hesabından yayınladığı duyuruda A grubu kadroları şöyle açıklıyor; “Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına atanacaklar içindir.”