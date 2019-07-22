2019 Milletvekili maaşları ne kadar?

Milletvekili maaşları 2019 yılı için 22 bin 200 lira olarak belirlenmiştir. Emekli milletvekili maaşları ise 13 bin 410 liradır. Milletvekillerini en yüksek devlet memurlarıdır ve Ocak, Nisan, Haziran, Temmuz, Ekim ve Aralık aylarında birer aylık ikramiye verilmektedir.

Sözcü gazetesinden Erdoğan Süzer’in haberine göre; milletvekillerinin aylıkları en yüksek devlet memurunun aylığı baz alınarak belirleniyor. Milletvekillerinin maaşları her 6 ayda bir memur ve memur emeklilerine yapılan zam ve enflasyon farkı kadar artırılıyor. Dolayısıyla milletvekillerinin maaşları da tıpkı memur ve memur emeklileri gibi yüzde 10.73 oranında zamlandı. Ancak oransal zam, maaşı yüksek olanlar için büyük, düşük olanlar için ise küçük miktarda zamma yol açıyor. Milletvekili maaşları yüksek olduğu için yüzde 10.73’lük eşit zam, işçi, memur ve emeklilerin maaş ve aylıklarına göre 20 katına varan tutarlarda farka yol açtı.

Vekilin bir yılda aldığı 3 bin 750 liralık aylık zamma karşılık asgari ücretlinin aylık zammı 417 lirada kaldı. Asgari ücretle çalışan işçiler maaşlarını çalıştıkları ayın sonunda aldıkları için yüzde 26’lık yeni yıl zammına şubat başında kavuşabilecek. Buna göre, geçen yılın başında net maaşları bin 603 lira olan 6.5 milyonu aşkın asgari ücretlinin eline bu ayın sonunda 2 bin 20 lira geçecek. Böylece asgari ücretlinin aylık geliri geçen yıla göre 417 lira artmış olacak. Memurlar da milletvekilleri gibi 15 Ocak’ta yani bugün zamlı maaşlarına kavuşacaklar. Ancak en düşük memurun alacağı zam 544 lirada kalacak. En düşük işçi emeklisi ise sadece 190 lira zam alacak.