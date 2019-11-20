4 soruda dolarda ne oluyor?

Dolar kurunda son dönemde iyimser bir hava yaşanıyor. 5.75 seviyesinde bulunan kur hafta başından itibaren 5.70’li seviyelere kadar çekildi. Peki kurda yaşanan gerilemede ne etkili oldu? Bu iyimser hava devam eder mi? Piayasalar hangi gelişmeleri izliyor? İşte detaylar…

1- Dolar kurunda yaşanan gerilemenin sebebi ne?

Ata Yatırım Direktörü Cem Tözge dolardaki son durumu sozcu.com.tr’ye değerlendirdi. Kurda yaşanan geri çekilme hareketinin birkaç sebebi olduğunu belirten Cem Tözge, bu gevşemeyi gevşemeyi, Çin ve ABD ticaret anlaşmasına dair artan iyimserliğin global risk iştahını yükseltmesine ve buna paralel olarak doların global değer kaybının gelişmekte olan kurlara destek vermesine bağladı.

Tözge, hisse senetleri başta olmak üzere son süreçte değerleme bakımından ucuz kalmış TL varlıklara artan ilginin, TL'nin değer kazanmasına yol açtığını belirtti.

2- Kurda yaşanan gerileme devam eder mi?

Teknik olarak 200 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 5.7150 altına gelinmesinin ve kalıcı olup olmamasının oldukça kritik olduğunu söyleyen Cem Tözge, “5.70 ise diğer bir destek seviyemizdir. İlk aşamada 200 günlüğün altına gelinmesi olumlu olsa da, kalıcılığı konusunda daha temkinliyiz. TCMB'den 12 Aralık toplantısından faiz indirim beklentisinin artması TL'de olası değer kazancını sınırlamaya devam edebilir.” açıklamasında bulundu.

3- Piyasalara hangi haberler yön verecek?

Gedik Yatırım Algoritmik İşlemler Müdür Yardımcısı Gizmen Nalbantlı da dolar kuru hakkında sozcu.com.tr’ye açıklamalarda bulundu. Son dönemde jeopolitik risklerin zayıflaması, FED'in faiz indirmesi ve Trump-Erdoğan görüşmesinin olumlu geçmesi gibi gelişmelerin kuru tekrar 5.90'lardan 5.70'e getirdiğini söyleyen Nalbantlı, “Bundan sonraki süreçte daha çok yurt dışı piyasaların etkili olacağını düşünüyorum. Trump ile Çin arasındaki vergi çekişmesi devam ediyor. Diğer tarafta küresel resesyon riski artarak devam ediyor.” dedi.

Türkiye özelinde ise yaptırım riskinin henüz geçmediğini hatırlayan Nalbantlı, “ABD S-400 konuşlandırması konusunda baskı yapmaya devam ediyor. Ayrıca Suriye'ye yeni bir operasyon doları tekrar hareketlendirebilir. Teknik olarak baktığımızda 100 ve 200 günlük ortalamaların bulunduğu 5.69-5.71 bölgesi önümüzdeki dönemde hareketi belirleyecektir.” açıklamasında bulundu.

4- Olumsuz senaryoda kur nereye kadar yükselebilir?

Bu bölgenin üzerinde 5.70-5.78 arasındaki yatay hareketin devam etmesini beklediğini belirten Gizmen Nalbantlı, “Olumlu gelişmelerin devam etmesi senaryosunda 5.58-5.64 sonrasında ise 5.46-5.50 bantlarına bir düşüş olabilir. Yaptırım, yeni operasyon yada küresel gelişmelerin olumsuz olduğu senaryoda ise 5.78 üzerinde 5.98 seviyesine yükseliş görülebilir.” ifadelerini kullandı.