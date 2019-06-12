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Adalet Bakanlığı 11 bin personel alacak! Başvur tarihi ve şartları belli oldu mu?

Adalet Bakanı Gül, merkez teşkilatı, adliyeler ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 11 bin 78 personel istihdam edileceğini bildirdi. Adalet Bakanlığı'nın personel alacağını duyanlar başvuru şartlarını ve tarihini araştırıyor. Peki Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi ve şartları belli oldu mu?

10:11 -
Haberler Ekonomi
Adalet Bakanlığı 11 bin personel alacak! Başvur tarihi ve şartları belli oldu mu?

Adliyelerde, Bakanlık merkez teşkilatında, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 11 bin 78 personel istihdam edeceklerini kaydeden Gül, bu kapsamda zabıt katibi, infaz koruma memuru, icra katibi, mübaşir ve destek personel alımı ilanına yıl içerisinde çıkacaklarını ifade etti. Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi ve şartları ise heüz belli olmadı. Başvuru tarihih açıklanır açıklanmaz sozcu.com.tr’de olacak.

Teşkilatlarına güç katacak yeni personelle adalet hizmetlerini daha etkin ve hızlı hale getireceklerinin altını çizen Bakan Gül, istihdamın adalet teşkilatına hayırlı olmasını diledi.

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