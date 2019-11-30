Akkuyu’da gecikme riski artıyor

Mersin'in Akkuyu bölgesinde inşaatı devam eden Türkiye'nin ilk nükleer santrali ile ilgili tartışmalar devam ediyor. Sözleşmede 12.35 sent/kilovatsaat alım garantisi verilen ve bu nedenle kamuoyunun gündemine pahalı enerji olarak gelen Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS), şimdi de mali sıkıntılarla birlikte anılıyor. 2023 yılında faaliyete geçmesi planlanan Akkuyu NGS'nin inşaatını yapan Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu (Rosatom) uzun süredir içinde bulunduğu finansman sıkıntısından çıkamıyor. Jeopolitik gelişmeler ve enerji sektörü ile ilgili SÖZCÜ'ye konuşan Enerji Uzmanı ve Eski Diplomat Mehmet Öğütçü, Rosatom'un şu anda 20-25 milyar dolar maliyeti olan Akkuyu NGS için finansman bulmasının çok zor olduğunu kaydetti.

ÇİN NÜKLEERE TALİP

Uluslararası piyasalardan bu finansmanın sağlanamayacağını ifade eden Öğütçü, Batı'nın nükleer silah bahanesiyle zaten buna yanaşmadığını hatırlattı. 2023 yılında santralin küçük bir bölümünün ‘siyasi nedenlerle' açılabileceğini anlatan Öğütçü, ancak projenin geri kalan kısmının ne zaman biteceğinin belirsiz olduğunu dile getirdi.

Rusya ile Türkiye arasında bir paket anlaşma olduğuna dikkat çeken Öğütçü, bu paketin içinde Akkuyu NGS ile birlikte Su-35 savaş uçakları, S-400 füzeleri, turizm, vizeler ve ticaret gibi pek konu olduğunu belirterek, “İki ülke arasındaki ticaret dengesi Türkiye'nin aleyhine işliyor” dedi. Nükleer enerji konusunda Çin'in de Türkiye'ye gelmek istediğinden bahseden Öğütçü, Sinop ve Trakya'ya santral yapılmaması durumunda Çin'in Akkuyu'ya finansör olarak ortak olabileceğini söyledi.

KIBRIS'A BORU HATTI

Boğaziçi Enerji Kulübü'nün başkanlığını da yürüten Mehmet Öğütçü, Doğu Akdeniz'deki doğalgaz aramaları hakkında da açıklamalar yaparak, Kıbrıs'ta çıkarılacak gazın ne olacağının halen belirsiz olduğuna dikkat çekti. Daha henüz teyit etmemekle birlikte Türkiye'nin Kıbrıs adasına su boru hattına paralel olarak doğalgaz boru hattı döşemeyi planladığını belirten Öğütçü, “LNG masraflı olur. Doğalgaz Mısır'a götürülse oraya da boru hattı gerekli. İsrail ile Girit üzerinden Avrupa'ya boru hattı yapılması da çok masraflı. Dolayısıyla Türkiye'nin yapacağı boru hattı bir ‘oldu-bitti' yapabilir. Rusya bunu çok yaptı. En son Kuzey Akım 2'de bunu uyguladı” diye konuştu.

Bolivya'daki darbenin arka planında lityum var

Dünyadaki toplam lityum rezervlerinin yüzde 60-70'inin Bolivya'da bulunduğunu ifade eden Mehmet Öğütçü, oradaki darbede bu rezervlere Batı'nın sahip olma isteğinin de etkili olduğunu belirtti. Darbe ile indirilen Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales'in ülkedeki lityum madenlerinin işletmesini Çinlilere vermeye başladığını anlatan Öğütçü, lityumun elektrikli araçların bataryalarında kullanıldığını ve lityum, kobalt gibi elementlere hükmeden ülkelerin geleceğe yön vereceğini söyledi.