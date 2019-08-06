Avokado hasadı başladı, fiyatlar düşecek

Son yıllarda Türkiye’de özellikle büyükşehirlerde avokadonun fiyatı daha erişilebilir bir hale geldi. Yerli üretimle birlikte avokado fiyatları ucuzladı. Mevsiminde 4-5 TL’ye satın alınan avokadonun fiyatları şu anda 8-10 TL’yi buluyor. Her yerde de bulunmuyor. Türkiye’nin avokado üretiminin yarısından fazlası Antalya’nın Alanya ilçesinde yapılıyor.

Antalya'nın Alanya ilçesi Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, avokado meyvesinin pazar ve marketlerde 8 ila 10 lirayı bulamasının sebebinin ürün yokluğundan ve talep fazlalığından kaynaklandığın söyledi. Ağustos ayı itibariyle hasadın başladığını belirten Göktepe, üretimin artmasıyla fiyatların düşeceğini belirtti. Artık büyükşehirlerde insanların avokado meyvesini tanıdığını belirten Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, bu yüzden avokadoya yoğun bir talep olduğunu söyledi.

HASAT 1 AĞUSTOS’TA BAŞLADI

Pazar ve marketlerde fiyat artışının yüksek olmasının sebebini, henüz avokadonun hasada gelmemiş olmasına bağlayan Göktepe, şunları söyledi, “Avokado olmadığı için piyasada fiyatlarda yükseliyor.

Avokado hasadı 1 ağustos ayı itibarıyla başlamış durumdadır. Zamanından önce hasat yapılmaması konusunda buradan üreticilere de bir uyarı yapalım.

Kesinlikle belli bir olgunluğa gelmeden, fiyatlar yüksek diye hasat yapmasınlar. Bu durum avokado alan tüketicilere meyvenin kalitesi bakımından olumsuz yansıyacaktır.

Bir de sonraki yıl meyve üretiminde verim kaybı olacaktır. Geçen yıl itibariyle Alanya'mızda 40 milyona yakın avokado üretimi gerçekleşmiştir. Bu yıl 50 milyonun üzerinde bir beklentimiz var. Şu anda toplanan avokadonun tüketiciden çıkış fiyata 4 lirayı buluyor.

Bu mevsimden sonra fiyatlar düşecektir. Hasat arttıkça fiyatlara yansıyacaktır”

“BAHÇEDE TOPTAN 3 İLA 3 LİRA 50 KURUŞ”

Şu an avokado hasadının yeni başladığını ifade eden avokado üreticisi Emin Erdoğan ise, Ağaçların büyüklüğü ve yaşına göre, 1 dönüm bahçeden yaklaşık 20 bin ila 30 arasında avokado toplanabildiğini belirtti. Erdoğan şöyle konuştu, “Burada daha çok üreticiler, bahçeyi toptan satıyor. Buda toplama maliyeti ürünleri alan tüccar yükleniyor. Bahçeyi toptan alan tüccara 1 avokado meyvesi, 3 ila 3 lira 50 kuruşa geliyor. Tabi ürünleri hal toptancılarına satan üreticilerimiz var. Bunun yanında kendi ürettiklerini pazarlarda satanlarda var. Avokado üretimi fazla zahmet gerektirmiyor. Daha çok suyu seven bir meyve olduğu için 10 günde bir sulanması gerekiyor. Hasadı da oldukça verimli ve kazançlı oluyor”