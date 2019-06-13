BDDK’tan 50 kişiye suç duyurusu!

10 Ağustos 2018 yılında Kerim Karakaya ve Fercan Yalınkılıç’ın ekonomik kriz ve dövizdeki dalgalanmalarla ilgili Bomberg’te yer alan haberleri, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından mahkemeye taşındı. BDDK sadece haberleri yapanlara değil, bu haberler hakkında yorum yapan sanatçı ve ekonomistleri de davaya dahil etti.

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Açılan davanın metninde haberle ilgili, “Ülkemiz Bankacılık sisteminin 2001 yılından bu yana karşılaştığı en ciddi döviz krizi ile karşı karşıya olduğu. İki bankanın 10.08.2018 tarihinde döviz kabul etmediği, bir bankanın ise 5 bin dolar çekilmesine ilişkin bir müşteri talebini yerine getiremediği, döviz hesaplarından para çekilmesine ilişkin taleplerde önemli artış olduğu, BDDK’nın 11.08.2018 cumartesi günü tüm üst düzey banka yetkililerini toplantıya çağırdığı gibi ülkemiz bankacılık ve finans sisteminin acz içinde olduğu izlenimi vermeye çalışan gerçeğe aykırı ve maksatlı ifadelere yer verildiği. Yürütülen soruşturmada, haber siteleri dışında gerçek kişiler tarafından oluşturulan sosyal medya hesapları üzerinden aynı amaca hizmet eder nitelik saldırılarda bulunulduğunun belirlendiği tespit edildi” ifadelerine yer verildi.

İşte 50 kişi hakkında açılan davayla ilgili o belgeler;