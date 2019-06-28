CHP’li başkandan turizm önerisi: Turizm birliği kurulsun ayakbastı parası alınsın

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği'nin (AKTOB) kuruluşunun 35'inci yılı dolayısıyla düzenlenen geceye katıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak tüm Antalya’yı içine alacak Antalya Turizm Birliği’nin kurulması için çalışmalar yaptıklarına değinen Başkan Böcek, 35 yılı geride bırakan AKTOB'un geçmiş ve şimdiki dönem yöneticilerine teşekkür etti.

Konyaaltı Belediye Başkanlığı yaptığı 4 dönem boyunca her zaman turizmcilerle kol kola çalıştığını söyleyen Böcek, “46 ülkeye gittik ve birçok fuara katıldık. Bugün itibariyle de Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak Gazipaşa'dan Kaş'a kadar başta tanıtım olmak üzere yapmamız gereken ne varsa yapmaya hazırız. Diğer ilçe belediye başkanı arkadaşlarımızla turizm birliği çatısı altında Antalya'mızda güzel şeyler yapmayı hedefliyoruz. Antalya bir bütün olarak tanıtılmalı. Turizm yapılan ilçeler de daha düzenli olunmalı. Avrupa Birliğine uyum içinde olunmalı” dedi.

“AYAKBASTI PARASININ ALINMASI LAZIM”

Böcek, 14-15 milyon turist ağırlayan Antalya'nın belediye gelirlerinin son derece düşük kaldığına dikkat çekerek birçok ülkede uygulandığı gibi Antalya'da da ayakbastı parası uygulanabileceğini söyledi. 700 bin yatağa sahip Antalya'nın 14-15 milyon turist ağırladığını belirten Böcek, “Türkiye'ye gelen turistlerin yüzde 68‘i Antalya'ya geliyor. Bu ayakbastı parasının alınması lazım” dedi.

Bununla ilgili Turizm Bakanlığı'nın yasa çıkarması gerektiğine işaret eden Böcek, kurulması planlanan turizm birliği ile ilçelerle birlikte tüm Antalya'nın turizm için tek çatı altında toplanacağını ve bu sayede daha güçlü olunacağını ifade etti.

“TURİZM İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Antalya turizmiyle ilgili yapılabilecekler konusunda ilçe belediye başkanları, turizmciler, muhtarlar, sivil toplum örgütleri, esnaf temsilcileriyle bir araya geldiğini belirten Böcek, “Antalya'da kimseyi ötekileştirmeden turizm için çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.