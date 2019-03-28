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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonominin sorumlusu benim

Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanlarının Türkiye ekonomisine yön verme şansı olmadığını söyleyerek, "Türkiye ekonomisinin sorumlusu benim ben. Şu anda devletin başında kim var? Tayyip Erdoğan var." dedi.

Sozcu.com.tr
16:44 -
Haberler Ekonomi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara Haymana’daki mitingde konuştu. Ekonomi hakkında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediye başkanlarının ekonomiye bir etkisi olmadığını söyleyerek, Kardeşlerim pazar günü yerel seçim yapıyoruz. Belediye seçimi yapıyoruz. Allah aşkına soruyorum. Türkiye’nin ekonomisini belediye başkanlarının düzeltme şansı var mı?” dedi.

“Belediye başkanlarının Türkiye ekonomisine yön verme şansı var mı?” diyen Erdoğan, “Ya şu anda belediyelerin çoğu batık. Bitik. Personelinin maaşını ödeyemiyor, yerel seçimler bitecek bunlar sanki Türkiye’nin ekonomisini düzeltecek. Türkiye ekonomisinin sorumlusu benim ben. Şu anda devletin başında kim var? Tayyip Erdoğan var. Kim var? 14 tane bakanı var. Kim var? Yardımcıları var.” ifadelerini kullandı.

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Son güncelleme: android-time 16:55 28.03.2019
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