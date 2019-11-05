Cumhurbaşkanı ilk kez bu kadar açık konuştu: Merkez Bankası Başkanı laf dinlemiyordu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, başkanlık sistemine geçilmesiyle Merkez Bankası (TCMB) başkanını görevden alma yetkisini aldıklarını ve faiz oranlarını düşüreceklerini söylediklerini belirterek, enflasyonun tek haneye gerilediğini söyledi.

Erdoğan AKP grup toplantısında yaptığı konuşmada faiz-kur-enflasyon oyununu bozduklarını söyleyerek, “Bu faizi düşürmekten başka çare yok dedim, bunu düşürdükçe enflasyon düşer dedim, büyüme hızlanır dedim.

Şimdi sistem değişince TCMB (başkanını) görevden alma yetkisini de aldık, laf dinlemiyordu. Yeni arkadaş ile devam ettik, dedik ki faiz oranlarını düşüreceğiz. Faiz kalkınmada en büyük zulümdür, üretimi durdurur, sizin büyümenizi engeller, adımlar atılınca hava değişir” dedi ve şöyle devam etti:

“Tek haneliye enflasyonda düştük, döviz kurunu nispeten stabil hale getirdik. Gösterge piyasa faizlerinde ardı ardına indirimler yapılıyor, araç ve konut kredilerindeki düşüş bu piyasaları canlandırdı. Enflasyonu Ekim itibarıyla %8.6’ya indirerek tek haneye düşürdük yeniden.” (REUTERS)