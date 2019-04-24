Dolarda yükseliş devam ediyor… Dolar ne kadar oldu? 24 Nisan dolar kuru…

Dolar yükselişe geçti ve vatandaşlar merakla araştırıyor. Beyaz Saray ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’dan petrol ithal eden ülkelere yönelik yaptırım muafiyetlerini Mayıs’ta süreleri dolduktan sonra yenilememe kararı aldığını açıkladı. Buna göre aralarında Türkiye’nin de bulunduğu ülkeler ithalatı kısa süre içinde durdurmaları halinde yaptırımlarla karşı karşıya kalacaklar. Dolar/TL saat 16.06 itibarıyla 5.8891/5.8903 seviyesinde işlem görüyor. Doların söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

Öte yandan Dolar ABD ekonomisinin ivme kaybettiği endişelerini bertaraf eden ekonomik verilerin ardından başlıca para birimleri karşısında 22 ayın zirvesine yakın seyretti.

Dolarda küresel bazda güçlenme eğilimi ile gelişmekte olan ülke para birimlerine paralel TL’de değer kaybının sürdüğünü söyleyen bir bankacı, “İstanbul seçimlerinde itiraz değerlendirmesi devam ediyor, bu bir risk. Öte yandan ABD ile ilişkiler yine konuşulmaya başlandı. ABD İran’dan petrol ithalatına tanıdığı muafiyetleri sona erdirecek, ayrıca S-400 meselesi de devam ediyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde TL için negatif beklentiler fiyatlanmaya devam edecektir” dedi.

KIZILCAHAMAM TAKİP EDİLECEK

Bu kapsamda 26-27-28 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek Kızılcahamam kampının sonuçları piyasada yakından takip edilecek.

Piyasalarda Merkez Bankası rezervlerine yönelik belirsizlik ve bu belirsizliğin TL üzerindeki etkisi de kısmen sürüyor. Bankacılar TCMB rezervlerinde düşüş yaşanmasını “izaha muhtaç” olarak özetliyorlar ve sürece ilişkin TCMB’den bilgilendirme beklemeye devam ediliyorlar.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin ortalama bileşik faizi Pazartesi günü spot kapanışta yüzde 17.99 oldu.

İki yıllık mevcut gösterge tahvilde ise Pazartesi günü spot kapanış yüzde 21.19, valörde son işlemde yüzde 20.93 seviyesindeydi.

“BÜYÜK İHTİMALLE FAİZ ARTIRIMI GELMEYECEK”

Dolar/TL’de 5.87-5.90 bandının nemli bir direnç aralığı olduğunu söyleyen aynı bankacı, “Bu bandın aşılması halinde TL’deki yüzde 3-4 civarında daha değer kaybı gözlenebilir. Diğer taraftan yarınki PPK kararı izleniyor. Büyük ihtimalle faiz artırımı gelmeyecektir ancak açıklamalar izlenecek. TCMB’nin rezervlerine yönelik endişeler de halen gündemde. Bu konuda TCMB’nin daha fazla ayrıntı vermesi bekleniyor” dedi.

FAİZDE DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR

Merkez Bankası’nın 25 Nisan’daki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini yüzde 24 seviyesinde sabit tutması beklenirken, yılın kalanında indirim beklentileri 250 baz puana geriledi. Reuters’ın toplam 19 kurumun katılımı ile gerçekleştirdiği ankette 16 kurum 25 Nisan’daki politika faizi için tahmin verirken, tamamı politika faizinin yüzde 24’te tutulmasını bekliyor.

Siyasi gündemde Cuma günü başlayacak olan AKP’nin Kızılcahamam görüşmeleri ve YSK’nın AKP’nin başvurusu ile gündeme aldığı İstanbul’da seçimlerin iptal edilmesi ve yenilenmesi talebi izleniyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kabinede değişiklik gerekmesi halinde bunu yapacağını, ancak başkasının isteği üzerine kabine değişikliğine gitmeyeceğini söyledi.

REUTERS