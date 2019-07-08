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Dolar/TL ne kadar oldu? (08.07.2019)

Görevden alma kararı sonrası dolarda sert yükseliş! Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasının ardından dolar/TL ne kadar oldu? Dolar/TL geçtiğimiz hafta 5.61 seviyesinde piyasayı kapatmıştı ancak bu sabah güne 5.76 seviyesinde başladı.

07:06 -
Haberler Ekonomi
Dolar/TL ne kadar oldu? (08.07.2019)

G20 zirvesi sonrası risk iştahının arttığı TL cinsi varlıklarda iyimser seyir devam ederken, dolar/TL geçen hafta cuma günü 5 Nisan’dan bu yana ilk kez 5.60 seviyesinin altına gerilemişti. Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya'nın geçtiğimiz cumartesi günü görevden alınmasının ardından uzak doğu piyasasının açılmasıyla Türk lirası, dolar karşısında ani bir değer kaybı yaşadı.

Dolar/TL saat 07.03 itibarıyla 5.7518/5.7537’den işlem gördü. Dolar kurunun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

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Haftasonunu 5,60'lar civarında sürdüren Dolar/TL uzak doğu piyasalarının Merkez Bankası kararına tepkisiyle birlikte 5,81'lere kadar yükseldi.

Piyasalar S-400 konusundaki gelişmeler ve ABD ile ilişkilerin yanı sıra Fed'den faiz indirim beklentileri nedeniyle küresel bazda zayıflayan doların ve sert gerileyen küresel tahvil getirilerinin seyrini de izliyor.

REUTERS- SOZCU.COM.TR

 

 

Son güncelleme: android-time 07:07 08.07.2019
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