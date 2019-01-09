Dolar/TL ne kadar oldu? (09.01.2019)

Reuters'ın haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Trump'ın ulusal güvenlik danışmanı Bolton'a yönelik sözleri üzerine dolar/TL 5.50'nin üzerine çıkmıştı. Bu sabah dolar/TL 5.47 seviyesinde işlem görüyor.

Bolton, Pazar günü İsrail’de yaptığı bir açıklamada ABD’nin Suriye’den çekilmesi için yeni bir şart ortaya sürerek Türkiye’den ABD’nin Suriye’deki Kürt müttefiklerini korumayı kabul etmesini istemişti.

Erdoğan “Suriye’ye bir askeri harekat için hazırlıklarımızı büyük ölçüde tamamladık… Çok yakında bu örgütleri etkisiz hale getirmek için harekete geçeceğiz” ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Erdoğan, Bolton’un muhatabının Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın olduğunu belirterek, kendisinin Bolton ile görüşmemesini bir tepki olarak değerlendirmemek gerektiğini söyledi.

Bir bankacı, “Bolton’un İsrail’de yaptığı açıklamalar zaten piyasada negatif algılanmıştı. Erdoğan’ın bugünkü açıklamalarının ardından ise ABD ile fikir ayrılığı olabileceği algısı kurda yukarı hareketi tetikledi. Diğer taraftan gelişmekte olan ülke para piyasalarında da olumsuz bir hava var, Cuma günü Fed Başkanı Powell’ın açıklamaları sonrası bir ralli olmuştu, sanki o geri veriliyor” dedi.

Başka bir bankacı ise “Genel olarak sınıra ilişkin yapılan açıklamalar TL üzerinde korku satışı yaratıyor. Gelişmekte olan piyasalardaki bozulma da denk geldi. ABD ile ilişkilerin bozulma riski daha sert fiyatlama yaratır” yorumunu yaptı.

REUTERS