Ekonomide yaşanan durgunluk sağlık yatırımlarını vurdu

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü, 2019 yılı 1. Dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısında Samsun'daki sağlık yatırımları hakkında bilgiler verdi. İl Sağlık Müdürlüğü, 2014-2018 yıllarında 127 milyon 995 bin lira sağlık yatırımı yapıldığı açıklandı. Amaçlanan yatırımların tamamlanması ile bu rakamın 312 milyon 998 bin liraya ulaşacağı belirtildi. Ancak ekonomik durgunluk, sağlık alanındaki bazı yatırımları durdurdu. İhalesi yapılan 34 milyon 892 bin lira maliyetli üç ayrı projede yüklenici firmalar ekonomik nedenlerden dolayı inşaata başlayamadı.

DURAN YATIRIMLAR

7 Ağustos 2018 tarihinde yer teslimleri yapılan 25'şer yataklı her biri 14 milyon 974 bin TL proje bedeli 19 Mayıs ve Kavak Devlet Hastaneleri ile 19 Eylül 2018'de yer teslimi yapılan 4 milyon 944 bin TL proje bedelli ve 25 yataklı SBÜ Samsun EAH Nükleer Tıp Merkezi'nin inşaatına, yüklenici firmaların ekonomik sıkıntılar yaşamaları nedeniyle başlanamadı.

İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ YÜKSELDİ Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre inşaat maliyet endeksi (İME), 2018 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29,95 oranında artmıştı. Bina inşaatı maliyet endeksi de, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,21 artış göstermişti. Malzeme endeksi ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,99, işçilik endeksi de yüzde 17,52 artmıştı.

DEVAM EDEN SAĞLIK YATIRIMLARI

İnşaatı devam eden 2. basamak yatırımlar kapsamında ise; 43 milyon 242 bin TL proje bedelli Vezirköprü Devlet Hastanesi’nin (150 yatak, 20 unit ADSM) yüzde 80’i, 56 milyon 232 bin 900 TL proje bedelli Çarşamba Devlet Hastanesi’nin (250 yatak) yüzde 98,5’i, 37 milyon 55 bin TL proje bedelli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek 127 Poliklinik Binasının yüzde 40’ı, 14 milyon 676 bin proje bedelli 25 yataklı Salıpazarı Devlet Hastanesi’nin de yüzde 25’i tamamlandı.

İnşaatı devam eden 2. basamak yatırımların toplam proje bedeli 151 milyon 206 bin 510 TL olarak belirtildi. İnşaat aşamasındaki 2. basamak yatırımlar kapsamında ise 126 milyon 900 bin TL proje bedelli 250 yataklı Tekkeköy Devlet Hastanesi’nin 10 Ekim 2018 tarihinde yer teslimi yapıldı. Yüklenici firma tarafından şantiye kurulumu çalışmalarına başlandı.

TAMAMLANAN YATIRIMLAR

Aynı dönem içerisinde Asarcık Devlet Hastanesi, 75 yataklı Havza Devlet Hastanesi, 75 yataklı Terme Devlet Hastanesi, 25 yataklı Ladik Devlet Hastanesi, Eğitim Araştırma Hastanesi Atakum Ek Hizmet Binası (Onarım), Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi (200 Yatak + 60 AMATEM) ve Asarcık İlçesi Akyazı Sağlık Evi toplamda 127 milyon 995 bin lira maliyetli tamamlanan sağlık yatırımları olarak sıralandı.