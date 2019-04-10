Ekonomik kriz patronu da küçülttü

Ekonomik krizin patlak verdiği geçen yılın son 6 ayında 341 bin 113 işçi işini kaybederken, patronların da işyerleri ciddi ölçüde küçüldü. İşyerlerinde 2 ila 3 işçi çalıştıran 3 bin 629 firma, 50 ila 99 işçi çalıştıran bin 219 firma, 100 ila 249 işçi çalıştıran 757 firma 6 ay içinde yok oldu. Tek işçiyle çalışan firmaların sayısı ise 24 bin 622 arttı.

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) resmi verilerine göre, geçen yılın haziran-aralık dönemini kapsayan son 6 ayında kamu ve özel sektörde geçici ve daimi kadrolarda çalışan işçi sayısı 341 bin 113 kişi birden azalarak 14 milyon 570 bin 283'ten 14 milyon 229 bin 170'e düştü. Bu dönemde 1 kişi bile olsa işçi çalıştıran kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren firma sayısı ise bin 410 artarak 1 milyon 878 bin 361'e çıktı.

EN ÇOK BÜYÜKLERİ VURDU

Geçen yılın son 6 ayında işçi çalıştıran firma sayısı toplamda bin 140 artmış görünse de çalıştırılan işçi sayısına göre firma büyüklüklerini gösteren veriler, asıl artışın çok işçi çalıştıran firmalarda değil, sadece 1 kişi istihdam eden işyerlerinde gerçekleştiğini ortaya koydu. SGK, ev temizliği için ayda 10 günden fazla kadın çalıştıran aileleri de “işyeri” sayıyor. Bu tür ailelerin de dahil olduğu, en fazla 1 işçinin çalıştığı işyeri sayısı 6 aylık dönemde 24 bin 622 artarak 699 bin 136'ya çıktı. Buna karşılık örneğin 2 ila 3 işçinin çalıştığı işyeri sayısı aynı dönemde 3 bin 629 azalışla 521 bin 269'a düştü. Aynı şekilde 4 ila 19 işçinin çalıştığı işyeri sayısında 2 bin 676, 20 ila 49 işçinin çalıştığı işyeri sayısında 5 bin 440 azalma yaşandı. 50 ila 99 işçinin çalıştığı işyeri sayısı da bin 219 azalarak 20 bin 11'e geriledi.

Firmalardaki küçülme, çalıştırdıkları işçi sayısına göre sıralanan hemen her ölçekte yaşandı. 100 ila 249 arasında işçi çalıştıran işyeri sayısı 12 bin 499'dan 11 bin 742'ye, 250 ila 499 işçinin çalıştığı işyerlerinin sayısı 3 bin 457'den 3 bin 212'ye, 750 ila 999 işçinin çalıştığı işyerlerinin sayısı da 352'den 339'a düştü. Buna karşılık 500 ila 749 işçinin çalıştığı işyeri sayısı 26, en az bin ve daha fazla işçinin çalıştığı firma sayısı da 12 arttı. Binlerce firmanın 6 ay içinde işçi kadrosunda yaşadığı bu büyük erime, krizin de etkisiyle zora düşen firmaların işçi çıkarmak zorunda kaldıklarını, dolayısıyla ölçek kaybettiklerini gösteriyor.