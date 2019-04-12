Enerjide batıklara ‘yabancı’ arayışı

Borç yapılandırmaları, iflaslar ve şirket devirleriyle enerji sektörü son aylarda gündemden inmiyor. Toplam borcu 50 milyar doları bulan sektörün geleceği ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak önemli bir açıklama yaparak, sektöre özel bir fon kurulacağını söyledi. Enerji Girişim Sermaye Fonu isimli bu fon ile sorunlu varlıklar borç hisse takasıyla dışarı çıkarılıp, bankaların bilançolarının daha iyi bir hale getirilmesi hedefleniyor.

ŞİRKETLER KURTARILACAK

Enerji sektöründeki kredilerin büyük sorun yarattığını söyleyen Avrasya Yatırım Stratejisti Evren Devrim Zelyut, borçların bir şekilde başka bir yere transfer edilmek istendiğini belirtti. Tam ayrıntıları belli olmamakla birlikte Enerji Girişim Sermaye Fonu'nun da bu amaçla kurulacağını anlatan Zelyut, hükümetin kendisine yakın şirketleri teşvik ederek enerji sektörüne soktuğunu, onların yaşadığı sıkıntıyı aşmaları için adım atıldığını kaydetti. Zelyut, şöyle konuştu:

KREDİ BULUNAMIYOR

“Burada firmaların hisselerini kaldıraç gibi kullanıp, bir fon oluşturup, güya o fonda takas etmeye çalışacaklar. Ya alacaklı olan bankalara ya da uluslararası bir fona bunları vermeye çalışacaklar. Sıkıştılar, bankalar da isyan ediyor. Kredi ver diyor hükümet, bankalar da ‘Veremem' diyor.” Bankaların da sorunlu enerji kredilerini bünyelerinden çıkarmak istediklerini söyleyen Zelyut, kurulacak fon ile bu soruna da çare aranacağını belirtti. Türk Telekom'un özelleştirilmesindeki süreci hatırlatan Zelyut, “Türk Telekom'da da benzeri oldu. Hariri Ailesi aldı Telekom'u. Sonra gitti Akbank'tan, Garanti'den krediyi aldı. Sonra da ne oldu? Onun sahibi bu bankalar oldu. Şimdi de belki yine aynı formülü bankalara dayatabilirler. Ama bunların hepsi şu anlık varsayım” dedi.

“DETAYLARA GİRMEK HENÜZ DOĞRU DEĞİL”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, dün katıldığı bir etkinlikte yaptığı açıklamada, Enerji Girişim Sermaye Fonu ile ilgili bakanlıklar, sektör ve banka temsilcilerinin birçok kez bir araya geldiğini anlattı. Sektörün finansman ihtiyacının ele alındığını aktaran Dönmez, “Bu konuda bir inisiyatif kullanılarak fon üzerinden finansman sıkıntısı çeken projeler rahatlatılacak” dedi. Dönmez, fonun sektör için çok önemli bir gelişme olduğunu fakat detaylara girmenin henüz doğru olmayacağını söyledi.