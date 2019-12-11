İş yerlerinde gündüz çalışmaları gibi gece çalışmaları da yapılabilir. Çalışma faaliyetlerinin 24 saat kesintisiz olarak devam etmesi gereken, çalışmaların gündüz bölümün aşıp da gece de devam ettiği iş yerlerinde işlerin asla aksamaması için vardiya sistemi kurulmuştur ve çalışmalar bu sisteme göre işçilerin farklı gruplar oluşturularak bir kısmı gündüz ve bir kısmı da gece çalışacak şekilde düzenlenmiştir. Bu bağlamda en önemli konulardan biri günün 24 saati kesintisiz çalışma faaliyeti gerektirmeyen iş yerlerinde zorunluluk yoksa gece çalışmasının yaptırılamaz olduğudur. 4857 Sayılı İş Kanunun 69. maddesine göre “gece işletilmelerinde ekonomik zorunluluk bulunmayan iş yerlerinde işçilerin gece çalışmasını yasak etmek üzere yönetmelikler çıkarılabilir” hükmüyle bu konu net bir şekilde belirlenmiştir. Gece vardiyası ile ilgili merak edilen diğer bir konu ise çalışma saatleridir. Gece vardiyasında çalışan bir kişi en fazla kaç saat çalıştırılabilir? Gece vardiyası çalışma saatleri ne kadar olmalı? İşte konu hakkında çeşitli araştırmalar yapan vatandaşlar için bir tüm merak edilenleri bir araya topladığımız haberimizin detayları…

GECE VARDİYASI ÇALIŞMA SAATLERİ

4857 Sayılı iş Kanunu'nun 69. maddesine göre gece vardiyasının tanımı en geç saat 20.00'de başlayarak en erken saat 06.00'ya kadar geçen ve her halde en fazla 11 saat süren dönem olarak geçmektedir.

Bu çalışma saatleri içinde iş veren bünyesinde çalışan işçiyi en fazla 7,5 saat çalıştırabilir. Gece vardiyalarındaki çalışmalar 7.5 saati geçemez.

Vardiya ile değişen çalışma saatlerinde işçilerin 11 saatlik kesintisiz bir ara dinlenme olmadan çalıştırılması kesinlikle yasaktır.

Yine aynı şekilde aynı nitelikteki vardiyaların üst üste gelmemesi, çalışanların sosyal hayatını engellememek için önemlidir.

Zorunluluk olmadıkça işçilerin postaları değiştirilemez.