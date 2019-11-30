Gelecek yatırımcıları bu zirvede buluştu

“IFS Gelecek Yatırımcıları Platformu”nun ilk etkinliği ‘IFS Gelecek Yatırımcıları Zirvesi' 27 Kasım 2019 tarihinde Swissotel The Bosphorus'ta gerçekleşti.

Sürdürülebilirlik, global arenada rekabet, dijital dönüşümde insan faktörü, kullanıcı deneyiminde yeni nesil teknolojiler ve en son teknolojik trendlerin konuşulduğu “Global Rekabet İçin Dijital Dönüşüm Stratejileri” başlıklı zirve; her biri alanında uzman konuşmacıların katılımı ile renkli anlara sahne oldu.

‘UZUN ÖMÜRLÜ ŞİRKETLER İÇİN’

Beş oturumdan oluşan ve yaklaşık 500 katılımcıyı ağırlayan zirvenin ilk oturumu IFS Türkiye Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ergin Öztürk moderatörlüğünde, Sürdürülebilirlik ve Uçtan Uca Dijitalleşme konu başlığı ile gerçekleşti.

Oturum Ergin Öztürk'ün, “Şirketinizdeki dertlerin kalitesi global rakibiniz ile aynı seviyeye geldiğinde global lige çıkmışsınız demektir!” sözleri ile başladı. Opet Yönetim Kurulu üyesi ve Türkiye kökenli ilk nanoteknoloji şirketlerinden Quantag'in CEO'su Ufuk Öztürk konuşmasında gençlerin daha fazla dinlenmesi gerektiğinin altını çizerek “Dijital dönüşüm süreçlerinde özellikle Z kuşağının istek ve beklentilerine uygun ürün ve servisler üretmemiz gerekiyor” diye konuştu.

Sunduğu dijital çözümlerle geleceği keşfetmeyi hedefleyen Koç Sistem CEO'su Mehmet Ali Akarca ise konuşmasında, , “Ülkemizde teknik kabiliyeti yüksek gençlerimiz var. Beyin göçü bunu anlamamızı sağlıyor. Uluslararası şirketler bu gençleri istihdam ediyor ve çeşitli fırsatlar sunuyor” diye belirtti. Nurus CEO'su Güran Gökyay dijital dönüşümde insan faktörünün önemine değinerek “Endüstri 4.0'a değil, İnsan 5.0'a inanıyorum” dedi. Dijital dönüşümün ve dijitalleşmenin hocası akademisyen Halefşan Sümen ise şirketlerin verilere tok, informasyona aç olduğunu belirttiği konuşmasında “Zaman her sektör için farklı ilerliyor. Sektördeki en inovatif bir ya da iki şirket bu hızın belirleyicisi oluyor” diye konuştu.

‘TÜRK GENÇLERİNE GÜVENİYORUZ’

Global arenada var olmanın dijital boyutunun konuşulduğu ikinci oturumda dünya markası olmayı hedeflese de aile şirketlerinin stratejik planlamalarında dijitalleşmeyi hala 3. sıraya koyuyor olması tartışıldı. Oturum konuşmacılarından TAV Technologies Genel Müdür Yardımcısı Cem Aslantaş, dijitalleşme yolunda en önemli parametrenin “hız” olduğunu belirterek gençlere vurgu yaptı ve “Beyin göçünden muzdarip olsak da Türk gençlerine güveniyoruz” diye konuştu.

Savunma sanayiinin ilk özel kuruluşu olan FNSS CIO'su Nafiz Kurt ise, teknoloji yatırımlarının şirketlerin hedef ve iş planlarına uygun olması gerektiğine değindi. Ulaştığı pazarlara teknolojiyi getirme misyonu ile çalışan Durmazlar Makine Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Civan'ın “Ülkemizin mühendisleri başarılı işlere imza atıyor, onlarla gurur duyuyoruz” sözlerini paylaştığı oturum, global ligin önemli oyuncularından Organik Kimya CIO'su Tansel Özyönüm'ün değerli katkıları ile gerçekleşti.

Üçüncü ana oturumda ise Peryön Başkanı Berna Öztınaz, Deloitte CFO'su Cem Sezgin, tasarımcı Arzu Kaprol ve akademisyen psikiatr Levent Küey; dijital dönüşümde insan faktörü üzerine bilgi ve deneyimlerini paylaştılar.

Cem Sezgin'in “Geleceğin işi nedir sorusu anlamını yitirdi, artık soru işin geleceği” sözlerini paylaştığı oturumda Arzu Kaprol geçtiğimiz yıllarda gerçekleştirdiği dijital defileden görüntüler paylaştı ve “Çizim yapmak değil hayal etmek yetenektir.” dedi. Levent Küey ise “Dijital dönüşümün başarılı olması için insanı merkeze alması gerekir.” diyerek insan faktörünün altını çizdi. Oturuma Peryön Başkanı Berna Öztınaz'ın “Dijital dönüşümde insan ve insan ilişkileri önem kazanacak. Artık bulut liderler zamanı! Bu liderler gerektiğinde ortaya çıkacak ve bilgi paylaşacak” sözleri damga vurdu.

İkinci ve üçüncü oturuma paralel yan salonda iki farklı dijital teknoloji sohbeti daha yapıldı. Bu sohbetlerin ilki “What's Next?/Sırada Ne Var?” başlığı ile gerçekleşti. Oturuma katılan Microsoft EMEA Technical Delivery Manager Barbaros Günay konuşmasında dijitalleşmede kültürel değişimin önemine vurgu yaptı. MaySiber CEO'su İlkem Özar ise, siber saldırıların da artık değiştiğini, fark etmeden sızan siber saldırılar ile karşı karşıya olduğumuzu belirtti.

Konuşmacılardan Stravision kurucusu Verda Emiroğlu yapay zeka üretirken etik konusuna dikkat edilmesi gerektiğine değindi ve “Değişmemiz şart ancak bunu yaparken şirketimizin varoluş sebebini ve 5 yıl sonraki hedeflerimizi unutmamalıyız” diye konuştu. Oturumun son konuşmacısı Koç Digital Genel Müdürü Önder Kaplancık değişimin farkında olan herkesin harekete geçmek istediğini belirtti ve “Nesnelerin interneti 2020'de 250 milyar Euro'ya ulaşacak, 2023'te ise bu büyümenin iki katın üzerinde olacağı öngörülüyor” diye ekledi.

Kullanıcı deneyimi ve yeni nesil teknolojilerin konuşulduğu ikinci paralel oturumda 2030'larda klavye ve farenin tarihe karışacağı ve mimikler ile teknolojik iletişim kurulabileceğine değinildi. Artırılmış gerçeklik uygulamaları ile bilinen Holonext şirketinin CEO'su Güven Çelikkaya fütüristlere göre 2045 yılında sanatsal faaliyetlerin de yapay zeka tarafından gerçekleştirileceğinin düşünüldüğünü, yapay zekanın bir Bach ya da barok eserin kopyalarını yapabileceğini belirtti. Dijital inovasyonun öncü şirketlerinden IOX Digital'in CEO'su Mustafa Dalcı ise bu oturuma damgayı vuran manşeti verdi; “İnsanların cinsiyetçi kararları üzerinden data yüklenen yapay zeka yanlış kararlar alıyor”

ACAR: İNSAN KAYNAĞI TARAFINDA GELİŞMELİYİZ

Oturumun diğer konuşmacısı Sözcü Gazetesi CDO'su Erhan Acar dünyayı anlamlandırma konusunda teknoloji hızına göre geride olduğumuzu belirtti. Erhan Acar insanların teknolojiye adaptasyonunun karar verme hızlarımız nedeniyle zorlaşacağına dikkat çekti. “Geleceğe baktığımda daha geç yaşlanacağımızı, unutkanlığın azalacağını, kötü anıları sildirebileceğimizi düşünüyorum. Yapay zekanın içini dolduracak içeriği sunabilmemiz için insan kaynağı tarafında gelişmeliyiz. Verimlilik işlerinin özünde ise, yapay zekayı beklemeden insanları robotlaştırıyoruz.” diye belirtti. Konuşmasında neural networke de değinen Acar, “Neural network ile 5 milyar süper insan yaratılmayacak.” dedi.

Zirve sonrasinda IFS Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ergin Öztürk böylesi önemli bir misyon projesine kalkışarak; Türkiye'den dünyaya dijital dönüşümün de yardımı ile daha fazla sürdürülebilir başarıya imza atan şirket kazandırmak amacı ile başlattıkları IFS Gelecek Yatırımcıları Platformu kapsamında yerel ihtiyaçlara özel iki ayda bir düzenlenecek çalıştaylar ile devam edilmesi konusunda da çalışmalar yaptıklarını belirtti.