Kömürden elektrikte kaçınılmaz son

Küresel ısınmaya karşı en önemli mücadele alanlarından birisi olan kömürde tehlike çanları çalmaya devam ediyor. Paris İklim Anlaşması'na imza atan ülkeler 2050 yılına kadar kömürden elektrik üretimini kademe kademe düşüreceklerdi. Ancak 2015 yılında imzalanan anlaşma sonrasında günümüze kadar geçen 5 yıllık süre içinde taahhüt veren ülkelerin gereken adımları atmadığı görüldü. Bu durum, kömür ile ilgili yapılan planlamaların yeniden gözden geçirilmesine neden oldu.

İklim değişikliği konusunda küresel çapta çalışmalar yürüten düşünce kuruluşu Climate Analytics, son yayınladığı raporla iklim değişikliğini 1.5 derece ile sınırlamak için kömürden elektrik üretiminin 2050 yerine 2040'a kadar sonlandırılması gerektiğini duyurdu. Bu tespitte en önemli neden ise ülkelerin kömür yatırımlarını Paris İklim Anlaşması çerçevesinde gerektiği kadar azaltmaması gösterildi.

Rapor, yeni termik santrali projelerinin iptalinin yeterli olmadığını gösterdi. İlerlemenin yetersizliği, önümüzdeki 10 yılda kömürden elektrik üretimindeki düşüşün çok daha hızlı biçimde gerçekleşmesi gerektiğini ortaya koydu.

TAAHHÜT BEKLENİYOR

Climate Analytics CEO'su ve raporun yazarlarından Bill Hare, Paris Anlaşması'nın hedeflerini ulaşılabilir kılmanın en önemli adımının kömür kullanımının sonlandırılması olduğunu söyledi. Hare, “Paris Anlaşması'nda belirtildiği üzere hükümetlerin, Ulusal Katkı Beyanı'nı 2020 yılına kadar güçlendirmeleri kritik önem taşıyor. Bu iyileştirilmiş katkı beyanları; kömürün sonlandırılması, fosil yakıt teşviklerinin kaldırılması ve yenilenebilir enerji ile enerji verimliliği için destek mekanizmaları oluşturma konusunda net taahhütler içermek zorunda” dedi.

Elektrik üretimindeki pay azaltılmalı

ClImate Analytics'in hazırladığı raporda, dört önemli tarihteki yeni hedefler anlatılıyor. Küresel ölçekte kömür kaynaklı emisyonlar 2020 yılı itibarıyla düşüşe geçmeli. Elektrik üretiminde kömürün payı 2030 yılına kadar 2010 seviyesine göre yüzde 80 azaltılmalı. OECD ülkeleri kömür kullanımını 2030 yılına kadar tamamen sonlandırmalı. 2040 yılına kadar da tüm kömürlü termik santraller kapatılmalı.