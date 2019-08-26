Motorlu taşıt vergisi nedir, ne zaman ödenir?

Satın aldığınız bir araç için ödediğiniz bedel dışında birçok masraf yapmak zorunda kalabilirsiniz. Bakım masrafı, yıllık sigorta masrafı, kasko masrafı, benzin masrafı, ansızın çıkan arıza ya da kaza masrafı gibi giderlerin yanı sıra bir de devletin zorunlu tuttuğu Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemesi vardır. Sadece otomobil ve motosiklet için için değil uçak, helikopter, tekne gibi motorlu hava ve deniz taşıtlar için ödenmesi zorunlu tutulan Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) araç sahipleri için önem taşıyan bir vergidir. Ancak yıl boyunca iki kez ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) hakkında pek çok araç sahibi yeteri kadar bilgi sahibi değil. Peki, motorlu taşıtlar vergisi nedir, ne zaman ödenir? Vatandaşların merak ettikleri bu konu hakkında hazırladığımız haber ile tüm soruların cevaplarını bulabilirsiniz. İşte detaylar…

MOTORLU TAŞIT VERGİSİ NEDİR, NE ZAMAN ÖDENİR?

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) yılda iki kez ödenmesi zorunlu olan ve Karayolları Trafik Kanunu'nun belirlediği şartlara göre trafik şubelerine kayıtlı bulunan motorlu taşıtlardan alınan bir vergi türüdür.

Araç sahipleri Motorlu Taşıtlar Vergisi'ni (MTV) her yıl iki kez ödenmektedir. Kara taşıtları otomobil ve motosiklet için değil uçak helikopter ve motorlu deniz taşıtları içinde geçeklidir. Ödemelerden biri ocak ayında diğeri ise temmuz ayında gerçekleştirilir.

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) araçların sicil kayıtlarının başlamasının ardından ödenmeye başlanır. Araçların üzerindeki trafik sicil kaydı silinene kadar Motorlu Taşıtlar Vergisi ödenmesi sorunludur.

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ ÖDEMESİ NEREYE YAPILIR?

Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemeleri aracın bağlı bulunduğu il ya da ilçe vergi dairelerine yapılmaktadır. Aynı zamanda anlaşmaları bankaların online bankacılık ve mobil bankacılık hizmetleri üzerinden de MTV ödemeleri gerçekleştirilebilir.