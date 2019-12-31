MTV 2020’de ne kadar oldu? 2020 MTV hesaplama…

Her sene araç sahipleri tarafından ödenen MTV’nin yeni fiyatları merak konusu oldu. Artan enflasyona göre yapılan yeniden değerleme oranı ise yüzde 22.58 olarak duyurulmuş, MTV'deki artış da bu oranda hesaplanıyorken Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklama ile Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne yüzde 12 oranında zam yapılacağı açıklandı. İşte 2020 MTV hesaplama tablosu…

2020 MTV TABLOSU İşte 1 Ocak 2018 tarihinden sonra trafiğe tescili yapılan araçların motorlu taşıtlar vergileri 1 Ocak 2018 tarihinden önce trafiğe tescili yapılan araçların MTV oranları