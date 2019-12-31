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MTV 2020’de ne kadar oldu? 2020 MTV hesaplama…

MTV artışı araç sahipleri tarafından merakla araştırılıyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi yani MTV her yıl yeniden hesaplanıyor ve zamlanıyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamayla MTV artışı yüzde 12 olarak belirlendi. Senelik iki taksitle ödenebilen Motorlu Taşıtlar Vergisi’ndeki artış ise yüzde 22 olarak belirlenmişti ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan indirim yetkisini kullandı. İşte yeni MTV tutarları...

10:40 -
Haberler Ekonomi
MTV 2020’de ne kadar oldu? 2020 MTV hesaplama…

Her sene araç sahipleri tarafından ödenen MTV’nin yeni fiyatları merak konusu oldu. Artan enflasyona göre yapılan yeniden değerleme oranı ise yüzde 22.58 olarak duyurulmuş, MTV'deki artış da bu oranda hesaplanıyorken Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklama ile Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne yüzde 12 oranında zam yapılacağı açıklandı. İşte 2020 MTV hesaplama tablosu…

MTV ne kadar oldu? Araçlara göre 2020 MTV tutarları…

2020 MTV TABLOSU

İşte 1 Ocak 2018 tarihinden sonra trafiğe tescili yapılan araçların motorlu taşıtlar vergileri

1 Ocak 2018 tarihinden önce trafiğe tescili yapılan araçların MTV oranları

Cumhurbaşkanı zam
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