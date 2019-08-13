Sistem en çok emeklileri vurdu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, Türkiye'de en zor durumda bulunan kesimin, emekliler olduğunu söyledi. 12 milyon 400 bin emeklinin yüzde 71'inin 56 yaş ve üstü, yüzde 61'inin işçi, yüzde 21'inin Bağ-Kur ve yüzde 18'inin de memur emeklisi olduğunu belirten Karabıyık, “AKP döneminde sosyal güvenlik sisteminde yapılan değişiklik en çok emeklileri vurdu'' dedi.

“Emeklilik zorlaştı, aylık bağlanma oranları düşürüldü, hak kayıpları oldu. Emekli aylığı hesaplanmasındaki refah payı yüzde 100'den yüzde 30'a indirildi. Emeklilik yaşı kademeli olarak 65'e yükseldi. Prim ödeme gün sayısı arttı. Emekli aylığı SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 65'ten yüzde 50'ye düşürüldü. Emekli aylığı alt sınırı kaldırıldı” diyen Karabıyık, şunları söyledi:

YÜZDE 48'İ ÇALIŞIYOR

“Türkiye'de 8.4 milyon emekli var. Devletten malullük, ölüm aylığı ile dul ve yetim maaşı alan vatandaşlarımız da eklendiğinde bu sayı 12.4 milyona ulaşıyor. 4 milyonu aşkın emekli geçim sıkıntısı nedeniyle tekrar çalışmak istiyor. 2019 yılı başında yapılan yeni düzenlemelere rağmen emeklilerimizin neredeyse yarısı, halen asgari ücretin altında maaş alıyor. Çalışan ve iş arayan emeklilerimizin sayısı da her geçen gün artıyor. 2002 yılında emekli olduğu halde tekrar çalışanların toplam emekliler içindeki oranı yüzde 37 iken bu oran şu anda yüzde 48'leri aşmış durumda. Yani emeklilerin yaklaşık yarısı tekrar çalışmaya ihtiyaç duyuyor. Vatandaşlar geçinebilmek ve ihtiyaçlarını karşılayabilmek için faiz yüksekliğine rağmen borçlanma dışında bir çare bulamıyor. Bu iktidar döneminde vatandaşın bankalara olan borcu 78 kat arttı.”

“Esnaf borcunu ödeyemeyecek halde”

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, faizlerin yüksek olduğu dönemlere ilişkin borç yapılandırması bozulan esnafın bugün itibarıyla toplam borcunun ödenemeyecek bir noktaya geldiğini söyledi. Palandöken, “Kamu alacaklarına uygulanan gecikme zammı oranı 2 yıl için yıllık yüzde 16.8'den yüzde 30'a çıktı. Daha önce vergi ve prim borçlarını yapılandırıp bunları zamanında ödeyemediği için yapılandırması iptal olanlar, bugün altından kalkamayacakları bir borçla karşı karşıyalar. Öyle ki ne esnaf bu borcu ödeyebilir, ne de kimse bu borcu tahsil edebilir. Keza esnafın, haciz konulacak mal varlığı da kalmadı” dedi.

Yeni borç yapılandırmasında kamuya olan tüm borçların kapsama alınmasını isteyen Palandöken, “Geçmiş dönemlerdeki borç yapılandırmalarında bazı idari para cezaları yapılandırma kapsamına alınmadı. Oysa öyle cezalar var ki, esnafın dükkanını içindeki malıyla satsanız ödeyemez. Bugün 52 bin TL'nin üzerinde kesilen para cezaları var ve önceki yapılandırmaların kapsamına girmiyor. Yeni yapılandırmada kamuya olan tüm borçlar kapsama alınmalı. En önemlisi cezalar daha adil olmalı. Borç yapılandırmasında enflasyona göre faiz hesaplanıyor. Süre de 36 ay olunca esnafımız borcunu ödeyemiyor. Borç yapılandırmasının vadesi en az 60 ay olmalı” diye konuştu.