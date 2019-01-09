12 bankadan KOBİ’lere kredi paketi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak MÜSİAD toplantısında ekonomi gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu. Albayrak Ocak ayında Merkez Bankası'ndan Hazine'ye 37 milyar TL aktarılacağını söyledi. Albayrak, "Yarın Bankalar Birliği ve 12 bankanın katılımıyla KOBİ'ler için kredi paketi açıklayacağız" açıklamasında bulundu.

İşte Bakan Albayrak’ın açıklamalarından satır başları:

-Ekonomimizi finansal şoklara karşı çok daha güçlü kılmaktır. Güçlü altyapısı ile sermaye piyasalarının gelişmesi ile gerek dünya ekonomisi gerek bölgesindeki ağırlığını artırmaya devam edecektir.

-Bankacılık sektörümüz ekonomik büyümemizi desteklemeye devam eder. Mali piyasalar ile reel sektör arasındaki bağlantı önemlidir.

-İktidarlarımız döneminde bankacılık başta olmak üzere mali piyasaların gelişmesini önde tuttuk.

-Ağustos sonundan bu güne kadar döviz kurunda iyileşme kaydedildi ve Türk Lirası özellikle pozitif ayrıştı.

-Bu dönemde risk primi CDS’lerde 230 puan 10 yıllı baz tahvil faizi oranında 480 baz puan gerileyerek ciddi bir pozitif gelişme gösterdik.

-İthalata bağımlılığı azaltmanın öneminin bilincindeyiz.

-Mali disiplinden kimsenin şüphesi olmasın.

HAZİNE’YE 37 MİLYAR TL

-TCMB’nin Nisan’da Hazine’ye devredeceği karın Ocak’ta devredileceği karı 20 milyar TL olarak öngörmüştük . Şimdi bu rakam 37 milyar TL olacak gibi görünüyor. Bu kaynağın önemli bir kısmı Ocak’ta devreye girecek. Ekonomide güzel şeyler oldukça kimlerin rahatsız olduğunu da biliyoruz.

– Bu tutarın nisan yerine ocak ayında devredilmesiyle ilgili dedikodular yapıldı. Bu piyasaya daha erken likidite sağlamak için yapılıyor.

-Bütçe disiplini çerçevesinde duruşumuz devam ediyor. Bütçedeki esneme alanı dışında yeni bir alan yok.

KOBİLERE KREDİ PAKETİ GELİYOR

– Yarın Bankalar Birliği ve 12 bankanın katılımıyla KOBİ’ler için kredi paketi açıklayacağız.