12 bankadan KOBİ’lere kredi paketi

İşte Bakan Albayrak’ın açıklamalarından satır başları:
-Ekonomimizi finansal şoklara karşı çok daha güçlü kılmaktır. Güçlü altyapısı ile sermaye piyasalarının gelişmesi ile gerek dünya ekonomisi gerek bölgesindeki ağırlığını artırmaya devam edecektir.
-Bankacılık sektörümüz ekonomik büyümemizi desteklemeye devam eder. Mali piyasalar ile reel sektör arasındaki bağlantı önemlidir.
-İktidarlarımız döneminde bankacılık başta olmak üzere mali piyasaların gelişmesini önde tuttuk.
-Ağustos sonundan bu güne kadar döviz kurunda iyileşme kaydedildi ve Türk Lirası özellikle pozitif ayrıştı.
-Bu dönemde risk primi CDS’lerde 230 puan 10 yıllı baz tahvil faizi oranında 480 baz puan gerileyerek ciddi bir pozitif gelişme gösterdik.
-İthalata bağımlılığı azaltmanın öneminin bilincindeyiz.
-Mali disiplinden kimsenin şüphesi olmasın.
-TCMB’nin Nisan’da Hazine’ye devredeceği karın Ocak’ta devredileceği karı 20 milyar TL olarak öngörmüştük . Şimdi bu rakam 37 milyar TL olacak gibi görünüyor. Bu kaynağın önemli bir kısmı Ocak’ta devreye girecek. Ekonomide güzel şeyler oldukça kimlerin rahatsız olduğunu da biliyoruz.
– Bu tutarın nisan yerine ocak ayında devredilmesiyle ilgili dedikodular yapıldı. Bu piyasaya daha erken likidite sağlamak için yapılıyor.
-Bütçe disiplini çerçevesinde duruşumuz devam ediyor. Bütçedeki esneme alanı dışında yeni bir alan yok.
– Yarın Bankalar Birliği ve 12 bankanın katılımıyla KOBİ’ler için kredi paketi açıklayacağız.
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