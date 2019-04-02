Son dakika… Benzine zam geldi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre benzinin litre fiyatına bu gece yarısında itibaren geçerli olacak şekilde 19 kuruş zam yapıldı. Söz konusu zam pompa fiyatlarına yansıyacak.

Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı 03/04/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 19 Krş/Lt

pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur. — Epgis (@trepgis) 2 Nisan 2019

7 TL’YE DAYANDI

Yapılan bu zammın ardından İstanbul’da 6.71 TL olan benzinin litre fiyatı 6.90 TL’ye yükselecek. İzmir’de ortalama 6.75 TL olan benzinin litre fiyatı 6.94 TL’ye, Ankara’da ortalama 6.78 TL olan benzinin litre fiyatı da 6.97 TL’ye çıkacak.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

PETROL FİYATLARI YÜKSELDİ

Dün 68,01 dolardan güne başlayan ve gün içinde 69,47 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 69,46 dolardan açıldı.

Petrol fiyatları, ABD ve Çin’den gelen olumlu ekonomik verilerin petrol talebine ilişkin endişeleri azaltmasıyla yükseldi.

Dün, Çin İmalat Sanayi PMI verisinin beklenenin aksine yükselmesiyle, petrol fiyatları da 69,47 dolarla yılın zirvesini gördü. ABD’nin İran’a ve Venezuela’ya yaptırımlarını artıracağı yönündeki açıklamaları ile Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün üretim kısıntısı kararı fiyatların yükselişini destekledi.

Brent petrolde, teknik olarak 69,24 ila 69,38 dolar aralığının direnç, 68,96 ila 69,10 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.