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Son dakika: İstanbul Bilgi Üniversitesi satıldı

Laureate International bünyesinde olan İstanbul Bilgi Üniversitesi, Can Holding'e satıldı. Bilgi Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu satışın ardından ilk açıklamayı sozcu.com.tr'ye yaptı. Akademik kadronun korunacağı belirtilirken sermaye ihtiyacına göre Laureate Türkiye ve yakın coğrafyadaki yeni okul yatırımlarında kullanılmak üzere peyderpey 90 milyon dolar ödenmek üzere opsiyonlu bir uluslararası işbirliği anlaşması imzalandı.

Can MUMAY
08:25 -
Haberler Ekonomi
Son dakika: İstanbul Bilgi Üniversitesi satıldı

Laureate International Universities bünyesinde bulunan İstanbul Bilgi Üniversitesi resmen satıldı. Üniversiteyi Can Holding aldı. Anlaşma tutarının 90 milyon dolar olduğu öğrenildi.

Bilgi Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu satışın ardından ilk açıklamayı sozcu.com.tr’ye yaptı.

‘CAN AİLESİ DESTEKÇİLERİMİZ ARASINA KATILDI’

Vakıf’tan yapılan açıklamada, “1994 yılında kurulan Bilgi Eğitim ve Kültür Vakfı'na yeni destekçilerimiz katılmıştır. Bu doğrultuda Can Ailesi, vakfımızın destekçileri arasındaki yerini almıştır” ifadeleri kullanıldı.

Bilgi Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu akademik ve idari kadrolarda bir değişiklik olmayacağının altını çizerken açıklamasının tamamında şu ifadeleri kullandı:

Bilime ve eğitime destek vermek, üniversite eğitimine yeni bir soluk getirmek amacıyla, 1994 yılında kurulan Bilgi Eğitim ve Kültür Vakfı'na yeni destekçilerimiz katılmıştır. Bu doğrultuda Can Ailesi, vakfımızın destekçileri arasındaki yerini almıştır. Destekçi katılımlarının, gerek vakfımızı gerekse vakfımız tarafından kurulan İstanbul Bilgi Üniversitesi'ni olumlu yönde etkilediğini geçmişimiz bize göstermektedir.

‘AKADEMİK KADROLARDA DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK’

Üniversitemizin mevcut yönetimi ile akademik ve idari kadroları bir değişiklik olmaksızın görevine devam ederken; Laureate Uluslararası Üniversiteler Ağı başta olmak üzere diğer tüm uluslararası iş birlikleri de büyüyerek sürecektir.

Üniversitemiz dün olduğu gibi bugün de eğitim yolculuğuna “Okul için değil, yaşam için öğrenme” ilkesiyle devam etmektedir. Yeni dönemde de öğrencilerimiz, akademisyenlerimiz ve idari kadromuzla birlikte ülkemiz eğitim hayatına sağlayacağımız katkıların artacağına inancımız tamdır.

1972’DE KURULDU

Can Holding enerji, sağlık, turizm sektöründe hizmet veriyor. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can. Can Holding’in bünyesinde Energy Petrol, Golden Hill, Mediza Hospital, Telefox, Awox, Energia ve Tectone firmaları bulunuyor.

Holding’in bağlı şirketlerinin internet sitelerinde yer alan bilgilere göre 1972 yılında kurulan Can Holding’de 6 binden fazla çalışan bulunuyor.

20 BİNDEN FAZLA ÖĞRENCİ
İstanbul Bilgi Üniversitesi, 7 Haziran 1996 tarihinde Bilgi Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından yapılan müracaat ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen 4142 sayılı kanunla, bir Vakıf Üniversitesi olarak kuruldu. Bilgi Üniversitesi, 2006'da dünyanın en büyük uluslararası eğitim ağlarından olan Laureate Education ile uzun vadeli bir işbirliğine gitti. 20.000'den fazla öğrencisi, 40.000'den fazla mezunu, yaklaşık 1.000 akademik personeli, 7 fakültesi, 3 enstitüsü, 4 yüksekokulu ve 3 meslek yüksek okulu ile lisans, lisansüstü, önlisans öğretimi verilen 150'yi aşkın programıyla öğretime devam ediyor.
Son güncelleme: android-time 09:10 04.09.2019
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