Son dakika… Ulaştırma Bakanlığı: Avrasya Tüneli’ne zam yok

Sabah saatlerinde Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine gece yarısında itibaren geçerli olmak üzere zam yapıldığı ve tek yön geçiş ücretlerinin otomobiller için 32.10 TL, minibüsler için 48.10 TL olduğu haberi gelmişti.

Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan son dakika açıklaması ile Avrasya Tüneli geçiş ücretlerinde artış yapılmadığı bilgisi verildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Yeni ücret tablosu siteye sehven konulmuştur” ifadeleri kullanıldı.

“SEHVEN KONULDU, KISA SÜREDE KALDIRILDI”

Bakanlık konuya ilişkin şu bilgilendirmeyi yaptı:

“İstanbul'un iki yakasını deniz altından tüp geçitle bağlayarak şehir trafiğine nefes aldıran Avrasya Tüneli geçiş ücretlerinde herhangi bir artış yapılmamıştır.

2018 yılında otomobiller için 23,30 TL ve minibüsler için 34,90 TL olarak alınan geçiş ücretleri, aynen devam etmektedir. Avrasya Tüneli'nin internet sitesinde kısa süreliğine yer alan “yeni ücret tablosu” siteye sehven konulmuş olup kısa sürede kaldırılmıştır.

Avrasya Tüneli'nden yapılan geçiş ödemeleri hâlihazırda kullanılan OGS veya HGS hesabından yapılmaktadır. Geçiş ücretleri, son teknoloji ürünü tasarıma sahip serbest akış sistemi yardımıyla ödenmekte ve kullanıcılara kesintisiz yolculuk sağlayabilmek için gişelerde nakit veya kredi kartı ile ödeme seçeneği bulunmamaktadır.

GEÇİŞ GARANTİSİ YILLIK 25.6 MİLYON ARAÇ

Avrasya Tünelinde yıllık 25.6 milyon araç Hazine garantisi verilmiş durumda. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı verilerine göre, tünel açıldığından bu yana toplamda geçiş yapan araç sayısı 31,5 milyonu aştı. Tünelden 2018'in ocak ayında günde ortalama 47 bin 421, şubatta 46 bin 203, martta 50 bin 808, nisanda 52 bin 375, mayısta 48 bin 51, haziranda 47 bin 659, temmuzda 45 bin 802, ağustosta 38 bin 621, eylülde 50 bin 823, ekimde 50 bin 100 ve kasımda 49 bin 872 araç geçiş yaptı.

1.2 MİLYAR DOLARA YAPILDI

Toplam 1. 2 milyar dolara mal olan Avrasya Tüneli yap işlet devret modeli ile hizmet veriyor. Tünelin işletmeciliğini 22 yıl daha, Türkiye’den Yapı Merkezi ve Güney Kore’den SK E&C şirketlerinin ortak kurduğu Avrasya Tüneli İşletme İnşaat ve Yatırım AŞ (ATAŞ) yapacak.