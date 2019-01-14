Son dakika… VakıfBank’tan kredi kartı borcu yapılandırması

VakıfBank bireysel ve ticari krediler ile kredi kartlarında yapılandırma kararı aldı.

Kredi kartı borcu yapılandırması uygulamasına Ziraat Bankası’nın ardından VakıfBank da katıldı. VakıfBank, bireysel kredi kartı müşterilerine 60 aya varan vadelerle borç yapılandırma imkanı tanıyan bir kampanya başlattı. Yapılandırma, aylık yüzde 1,10 faiz oranıyla 24 aya; aylık yüzde 1,20 faiz oranıyla da 60 aya kadar vadelerle gerçekleştirebilecek.

Banka ayrıca borçları 3 milyon TL’nin altında olup geçtiğimiz yıl sonu itibarıyla ödemelerinde 31 gün ve üstü aksama bulunan müşterilerine altı aya varan ödemesiz dönemle yapılandırma fırsatı sağlıyor. Bireysel müşteriler borçlarını üç ay ödemesiz dönem ile 36 aya varan vadelerle yapılandırabilirken ticari segmentteki müşteriler ise altı ay ödemesiz olarak 60 aya kadar aylık yüzde 0,98’den başlayan faiz oranlarıyla çözüme kavuşabilecek.

TAKİBE DÜŞEN 100 BİN LİRANIN ALTINDAKİ KREDİNİN BORCU SIFIRLANACAK

VakıfBank ayrıca, 2018 yıl sonundan önce 100 bin TL'nin altındaki kredisi takibe aktarılan müşterilerinin, borçlarını peşin ya da 12 aya kadar taksitle ödemeleri halinde, takibe aktarım sonrası tüm faizlerini sıfırlayacak. Başvuruların 30 Nisan'a kadar yapılması gerekiyor