Tank palette ASFAT oyunu

Türk Silahlı Kuvvetlerinin(TSK) elindeki Tank Palet fabrikasının özelleştirilmesine yönelik tepkiler üzerine fabrikanın BMC'ye devri için şimdi de ASFAT formülü uygulamaya geçiriliyor. Yeni formüle göre Tank Palet fabrikası 25 yıllığına Milli Savunma Bakanlığı şirketi olan Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketine (ASFAT) devredilecek. Yüzde 100 kamu şirketi olan ASFAT, devraldığı fabrikayı, MSB ile birlikte istediği şirkete kiralayacak. Yeni formülle işçiler, özelleştirme mağduru olmayacak ancak fabrika planlandığı gibi BMC”ye kolaylıkla verilebilecek.

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SÖZCÜ'nün edindiği bilgilere göre, önümüzdeki günlerde yeni bir Cumhurbaşkanlığı kararı yayımlanarak Tank Palet fabrikasının Özelleştirme İdaresi'ne (ÖİB) devrini öngören 20 Aralık 2018 tarihli karar yürürlükten kaldırılacak. Yeni kararla, Tank Palet fabrikası 1.8 milyon metrekare taşınmazıyla birlikte 25 yıllığına ASFAT'a devredilecek. Fabrikayla birlikte fabrika işçilerinin tamamı da ASFAT personeli olarak kamuda kalacak.

İşçilerin mevcut sendika üyeliğini devam ettirecek şekilde yeni bir yönetmelik yayımlanacak. En kritik maddesine göre de, fabrikada yapılacak işlerin 3'üncü kişilere kiralanması MSB ile ASFAT arasında düzenlenecek ortak protokolle gerçekleştirilecek. Böylece özel sektöre kiralama işi için ihale de düzenlenmeyeceğinden baştan beri ismi söylenen Katar ortaklı BMC firmasının fabrikada çalışması için hiçbir engel kalmayacak. Yeni formül sayesinde ‘askeri fabrikayı özelleştirdiler' eleştirileriyle olası işçi eylemlerinin önü kesilirken, fabrika dolaylı yoldan da olsa planlandığı gibi istenen şirkete verilebilecek.

Cumhurbaşkanlığı tarafından 20 Aralık 2018'de yayımlanan kararla Türkiye'de ilk defa askeri bir fabrikanın özelleştirilmesinin yolu açılmıştı. Karara göre, TSK'nın elindeki tüm paletli zırhlı araçların tamir ve bakımı ile sınır ötesi operasyonlarda kullanılan Fırtına Obüslerinin üretildiği kritik fabrika, 1.8 milyon metrekare arsasıyla birlikte 25 yıllığına işletme hakkı devri yoluyla özelleştirilecekti. Fabrikayı kim ya da kimlerin alacağı tartışılırken, henüz ihale şartnamesi bile oluşturulmadan Altay tanklarını üretecek olan Katar ortaklı BMC firmasına fabrikanın verileceği bizzat iktidar tarafından açıklandı.

İŞÇİLER TAYİN SİLAHIYLA VURDU

Askeri fabrika özelleştirmenin askeri birlikleri özelleştirmekten farkı olmayacağı gerekçesiyle kararın iptali için dava açılırken fabrikada çalışan 713 kalifiye işçiden 51'i emekliye ayrıldı, geri kalan 662 işçiden de 605'i diğer askeri fabrikalara gitmek için tayin dilekçesi verdi. Özelleştirme halinde kamu güvencesini kaybedeceklerini düşünen işçilerin tayin talepleri, devletin fabrikasında devletin yetişmiş işçileriyle Altay tankını ürettirme planlarını alt üst etti. Bulunan ASFAT formülüyle işçiler özelleştirme mağduru olmaktan kurtuldu, ancak askeri fabrikanın özel şirkete devri kolaylaşmış oldu.