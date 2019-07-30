Türkiye bir yılda ne kadar rakı içiyor?

Temmuz ayının başından bu yana Adana, Mersin, Niğde ve Osmaniye'de sahte alkolden üretilen alkollü içeceklerden dolayı 23 kişi hayatını kaybetti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre ise 2019 yılının ilk 6 ayında 17 bin 234 litre kaçak içki, 95 bin 859 adet içki şişesi ele geçirildi. Sahte alkol terörü Türkiye'de can almaya devam ederken Geleneksel Alkollü İçki Sanayicileri Derneği Türkiye'de rakı tüketimi adına ilginç sonuçlar içeren rakamlar paylaşıyor.

DÜŞÜŞ YÜZDE 20

Türkiye'de Maliye tarafından vergi tahsilat aracı olarak görülen alkollü içkiler arasında rakının tüketiminde son yıllarda ciddi bir yavaşlama var. Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı (TAPDK) verilerine göre Türkiye'de 2011 yılında 45 milyon litrenin üzerinde yıllık rakı tüketimi gerçekleşirken 2018 yılında bu rakam 37 milyon litrenin altına inmiş durumda.

Tekel'in özelleştirildiği 2004 yılından bu yana rakı tüketimi hep dalgalı bir seyir izliyor. 2011-2016 yılları arasında ise rakı tüketiminde keskin bir düşüş var. Öyle ki 2011 yılında 49 milyon litreyi geçen rakı tüketimi 2016 yılında 35 milyon litre ile dip yapıyor. TÜİK verilerine göre 2004 yılında rakı (35’lik ve 70’lik ağırlıklı ortalama hesabıyla) 12 milyon (12 TL) iken 2019 yılının haziran ayında 115 TL oldu. Rakının fiyatı neredeyse 10 kat arttı.

ALTIN RAKIYI SOLLADI

2004 yılında 35’lik ve 70’lik şişenin ağırlığıyla hesaplanan TÜİK’in rakı hesabına göre 2.75 şişe rakı ile bir çeyrek altın alınabiliyordu. Bugün ise 3.6 şişe rakı ile bir çeyrek altın alınabiliyor.

BİRA TÜKETİMİ ARTIYOR

TAPDK verilerine göre bira tüketimi ise son üç yıldır sürekli olarak artıyor. 2016 yılında 900 milyon 342 bin litre bira tüketilirken, 2017 yılında 915 milyon 104 bin, 2018 yılında ise 965 milyon 402 bin litre bira satıldı.