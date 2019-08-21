Vergi numarası nasıl sorgulanır? Vergi numarası nedir? 2szcu

3 Temmuz 1995 tarihinde hayatımıza giren vergi numaraları hakkında yüz binlerce vatandaş son zamanlarda çeşitli sorularla internette aramalar yapmaktadır. Vergi numarası nasıl sorgulanır? Vergi numarası nedir? Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) üzeriden vergi numarası ile ilgili bilgileri edinebilir miyiz? E-devlet vergi numarası sorgulaması nasıl yapılır? Bu ve bunun gibi birçok soru ile vergi numarası hakkında merak edilenleri cevaplamaya çalışan vatandaşlar için hazırladığımız haber ile en güncel ve en ayrıntılı bilgiyi bulabilirsiniz. İşte vergi numarası ve sorgulaması hakkındaki ayrıntılar…

VERGİ NUMARASI NASIL SORGULANIR? VERGİ NUMARASI NEDİR?

Vergi numarası sorgulamasına geçmeden önce, öncelikle vergi numarası nedir onun hakkında bir bilgi verelim.

Türkiye Esnaf Ve Sanatkârlar Kredi Ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) resmi internet sitesi kaynaklarına göre vergi numarası, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerle ilgili kayıtlarda ve düzenlenecek belgelerde kullanılması mecbur olan bir numara olarak belirlenmiştir.

3 Temmuz 1995 tarihinden itibaren hayatımıza giren uygulama gereği, Türkiye Cumhuriyeti içinde yer alan gerçek kişi ve tüzel kişiler bir vergi numarası almak zorundadır.

Vergi numarası alması zorunlu gerçek ve tüzel kişiler;

– Motorlu taşıt alan satan gerçek ve tüzel kişiler,

– Gayrimenkul alan satan gerçek ve tüzel kişiler,

– Lehine ipotek tesis edilen gerçek ve tüzel kişiler,

– Bina inşaat ettirip tapuya tescil ettiren gerçek ve tüzel kişiler,

– Yeni kurulacak sermeye şirketlerinin hisse nispeti en yüksek beş ortağı, yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdürleri. (Limitet Şirketlerde Şirket Müdürleri)

* Vergi bilgileriniz ile ilgili bilgileri İnteraktif Vergi Dairesi internet sitesinden öğrenebilirsiniz.

– Öncelikle https://ivd.gib.gov.tr sitesine giriş yapın ve üst bölümde yer alan ‘Doğrulama' seçeneği içinden vergi kimlik numarası sorgula bölümüne girin.

– Burada Soyad, Ad, Baba Adı, Doğum Yeri, Doğum Yılı gibi bilgiler istenecektir. Bilgileri eksiksiz girdiğiniz zaman vergi kimlik numaranızı öğrenebilirsiniz.

* Vergi kimlik numara sorgusunu aynı zamanda e-devlet üzerinden de yapabilirsiniz.

– Bunun için https://www.turkiye.gov.tr/gib-intvrg-vergi-kimlik-numarasi-dogrulama adresine girin.

– İşleme devam edebilmek için e-devlet girişi yapmalısınız. Bunun için sizden TC kimlik numarası ve e-devlet şifresi istenecektir. Eğer e-devlet şifreniz yoksa PTT şubelerinden edinebilirsiniz.

– Giriş yaptıktan sonra otomatik olarak yönlendirildiğiniz sayfada uygulamaya git butonuna basın.

– Buradan sizi Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Vergi Dairesi resmi sitesinde bulunan vergi kimlik numarası sorgulama sayfasına yönlendirecektir. Gereken tüm bilgiyi buradan öğrenebilirsiniz.