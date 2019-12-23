Yerli oto İtalya’dan geldi

Dünya Gazetesi’nden Aysel Yücel’in haberine göre; Türkiye'nin otomobilinin tanıtımına sayılı günler kala, proje ile ilgili önemli bir bilgi daha ortaya çıktı. 27 Aralık'ta Gebze'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ön gösterimi yapılacak olan Pininfarina tasarımlı yerli otomobilleri, İtalya'dan Türkiye'ye Ege Ekspres’in taşıdığı öğrenildi.

Dünyaca ünlü İtalyan şirketi Pininfarina tasarımlı araçlar, yaklaşık 2 hafta önce Çeşme Gümrük Kapsı'ndan büyük bir gizlilik ile Gebze'ye getirildi. Ege Ekspres, TOGG ile yapılan lojistik iş birliğini önceki gün şirketin Linkedin hesabından duyurarak, “Bu önemli projenin lojistik sürecini yürütmenin haklı gururunu yaşıyor ve dünya lansmanını merakla bekliyoruz” açıklamasını yaptı.

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PİNİNFARİNA ATÖLYESİNDEN GETİRİLDİ

Pininfarina, dünyanın en ünlü ve en büyük otomotiv tasarım şirketlerinden biri. 1930'da kurulan şirket esas olarak ününü Ferrari ve Lambhorgini tasarımları ile kazansa da Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Maserati, Cadillac, Volvo ve Peugeot gibi çok sayıda markaya tasarımlar yapıyor. Milli otomobilin tasarımı için Pininfarina ile iş birliği yapan TOGG yönetimi, araçların İtalya'dan Türkiye'ye taşınması için 65 yıllık geçmişi ile lojistik sektörünün köklü şirketlerinden olan Ege Ekspres ile anlaştı. Uluslararası ve yurt içi karayolu taşımacılığının yanı sıra, intermodal ve deniz taşımacılığı hizmeti de sunan şirketin, Türkiye'nin yanı sıra İtalya Trieste'de ofisi bulunuyor. Filosunda binden fazla aracı bulunan Ege Ekspres, 2 bini aşkın müşteriye hizmet veriyor.

ÖN GÖSTERİM 27 ARALIK’TA BİLİŞİM VADİSİ’NDE

Milli Otomobil'in ön gösterimi, 27 Aralık Cuma günü Bilişim Vadisi'nde yapılacak. Tanıtıma katılacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Otomobili'ni Osmangazi Köprüsü üzerinden geçerek test edecek.

ÜRETİM 2022’DE BAŞLAYACAK

Milli otomobilin üretimi 2022 yılında başlayacak. İlk araç C SUV olacak, 2030 yılına kadar toplam 5 model ve 3 facelift (makyaj) gerçekleşecek.

5 ORTAKLA HAZİRAN 2018’DE KURULDU

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş fikri mülkiyet haklarına Türkiye’nin sahip olduğu, küresel ölçekte rekabet edecek bir otomobil markası yaratma hedefiyle Anadolu Grubu (%19), BMC (%19), Kök Grubu (%19), Turkcell, Zorlu (%19) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (%5) bir araya gelmesiyle 25 Haziran 2018’de kuruldu.