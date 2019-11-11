Uzungöl’e tıraşlı plan

Trabzon’un Çaykara ilçesindeki ünlü turizm merkezi Uzungöl’de doğal yapıyı korumak, yapılaşmayı planlı hale getirmek amacıyla 2008 yılında ‘Koruma Amaçlı İmar Planı’ hazırlandı.

Ancak, plan vatandaşların itirazları nedeniyle yargıya taşındı. Trabzon Bölge İdare Mahkemesi, 2009 yılında planı iptal etti.

2013 yılında, yeniden ‘Koruma Amaçlı İmar Planı’ hazırlanması için çalışma başlatıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından imar planı hazırlatıldı.

Trabzon Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu tarafından kabul edilen plan, 2014 yılında bakanlık tarafından onaylandı. Ancak yapılan itirazlar nedeniyle plan ikinci kez yargıya taşındı.

Samsun İstinaf Mahkemesi, 2018 yılında Uzungöl’ün imar planını yeniden iptal etti.

Doğal sit, Tabiat Parkı, Özel Çevre Koruma ile Turizm Gelişim Alanı statülerine sahip Uzungöl tüm bu koruma karalarına rağmen Koruma Amaçlı İmar Planı olmayınca kaçak yapılara teslim oldu, imar kirliliği tartışmaları ile gündeme geldi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Uzungöl için yeni bir plan hazırlandı. Plan,

Uzungöl 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı teklifi bakanlık tarafından 1 Kasım 2019 tarihinde onaylandı.

Söz konusu koruma amaçlı imar planı askıya çıkarılması için Trabzon Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne gönderildi.

Yeni plana göre,daha önce yıkım kararı verilen ve yeni imar planına uygun olan 6 binada yıkım gerçekleşmeyecek. Ancak 17 binada bazı katlar tıraşlanacak.

Yasa gereği bir ay askıda kalacak olan imar planı ardından yürürlüğe girecek.

UZUNGÖL

Çaykara ilçesine 20 kilometre uzaklıkta, denizden 1250 metre yükseklikte yer alan, doğal güzellikleriyle Doğu Karadeniz Bölgesi’nin gözde turizm merkezi olan Uzungöl, yüksek dağ peyzajı ve yayla ekosistemiyle orman ekosisteminin birlikte yer aldığı ‘tabiat harikası’ özelliğiyle öne çıkıyor. Tabii ve kültürel değerlerin var olması nedeniyle 1989 yılında ‘tabiat parkı’ ilan edilen Uzungöl, yerli- yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. 500 bin metrekare alana sahip olan göl, alabalık ile sazan balığına ev sahipliği yapıyor. Uzungöl’ün 10 kilometre güneyinde 3 bin metre yükseklikte Holdizon Dağları’nda, Balıklıgöl çevresinde yürüyüş yapılabiliyor, vahşi doğa şartlarında yaban hayatı izlenebiliyor.