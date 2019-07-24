400 bin TL’ye mal olan yöresel pazarı açmadan kapattılar

Ordu'da 336 metrekarelik alan üzerine yapılan Yöresel Ürünler Pazarı, tamamlandığı halde yaklaşık bir yıldır atıl durumda bekletiliyordu. Yapımı bittikten sonra, incelemelerde bulunan dönemin Belediye başkanı Enver Yılmaz, pazarın önemli bir ihtiyaca cevap vereceğini, satılacak yöresel ve organik ürünlerin vatandaşlardan büyük ilgi göreceğini belirtmiş fakat açamadan görevinden istifa etmişti.

17 YÖRESEL EV ATIL DURUMDA 1 YILDIR BEKLETİLİYOR

Her biri 3 metrekareden oluşan toplam 17 adet ahşap satış biriminin bulunduğu pazarı 31 Mart’tan sonraki yeni Başkan Hilmi Güler kaldırdı. İşçiler tarafından sökülmeye başlanan yöresel ve organik ürünlerin sergilenip satılması için düzenlenen pazarın açılmadan yıkılmasına vatandaşlar tepki gösterdi.

Konu ile ilgili konuşan Ordu CHP İl Başkanı Yusuf Furtun, “Kenti yap boz tahtasına çevirdiler. Kimse hesap sormayınca onlarda kafalarına göre hareket ediyorlar. Sanki babalarının parası biri yapıyor diğeri bozuyor” dedi.

NUMAN KURTULMUŞ POLEMİĞİ KOLTUĞUNDAN ETMİŞTİ

Adı sık sık AKP Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ile yaşadığı polemikle gündeme gelen Ordu’nun AKP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz 18 Eylül 2018 tarihinde görevinden istifa etmişti. Görevinden istifa etmeye zorlandığı iddia edilen Yılmaz’ın yerine Ordu Büyükşehir Belediyesi Meclis 1. Başkan Vekili olan Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş atanmıştı.