6 milyonluk projede şaşırtan detay | Son dakika haberleri

“Beyoğlu Şişhane Meydanı ve çevresi düzenleme inşaatı” için İBB Yapı İşleri Müdürlüğü 18 Eylül 2017'de ihaleye çıktı. 86 kalemden oluşan işin ihalesini, 6 milyon 16 bin 267 liralık teklifi veren Yapı Grup İnşaat Petrol Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kazandı.

ÇALIŞMA GEÇTİĞİMİZ AY SONA ERDİ

Şirket ile 30 Kasım 2017 ile 25 Eylül 2018 tarihleri arasında kapsayan sözleşme imzalandı.

Çalışmanın Şişhane Meydanı bölümü geçtiğimiz aylarda tamamlandı ve ortaya ilginç bir manzara çıktı.

PROJE GÖRSELLERİ İLE YAPILAN ARASINDA FARK VAR!

İBB'nin Smart City Projeler sitesinde yer alan proje görselleri ile şu an ortaya çıkan görüntü arasında dağlar kadar fark var. Meydan düzenlemesi de planlanan yeşil doku da projede çizildiği gibi yapılmamış.

SOSYAL MEDYADA DA TEPKİ ÇEKTİ

Yenikapı-Hacıosman Metrosu'nun Şişhane çıkışında bulunan meydandaki görüntü karşısında şaşkına dönen vatandaşlar garip yeşil bitkilerin fotoğraflarını çekip sosyal medyada paylaşarak tepkilerini gösteriyorlar.

12 DÖNÜMÜ KAPSIYOR

İBB'nin sitesinde yer alan bilgilere göre proje Şişhane Meydanı olarak bilinen Beyoğlu sınırları içerisinde yaklaşık 12 dönümlük alanı kapsıyor. İş, Taksim Meydanı ve Şişhane Meydanı ile bu meydanlara erişimi sağlayan Meşrutiyet Caddesi'ni de kapsıyor. Projede, 500 metrekare mermer, 4 bin 500 metrekare granit ve 800 metrekare bazalt taş olmak üzere toplam 12 bin metrekare doğal taş döşeme yapılacaktı.