Acı haberler peş peşe geldi! İki şehit

Barış Pınarı Harekatı sırasında teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucunda yaralanan Ulaştırma Uzman Onbaşı Tahsin Sarıtosun şehit düştü.

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Suriyeli'nin Resulayn bölgesinde süren harekat sırasında ağır yaralanan Sarıtosun, tedavi altına alındığı Şanlıurfa Mehmet Akif Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamayarak şehit oldu.

Sarıtosun'un acılı haberi Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yaşayan baba ocağına düştü. Bekar olduğu öğrenilen Sarıtosun'un şehit haberi anne ve babasına verildi. Sarıtosun'un evine yakınları tarafından Türk bayrağı asıldı.

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Öte yandan Hakkari’nin Yüksekova ilçesi Dağlıca bölgesinde 24 Ekim tarihinde teröristlerce gerçekleştirilen roketli saldırıda yaralanan Uzman Çavuş Mustafa Korkmaz da kaldırıldığı Ankara GATA Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

Korkmaz’ın şehadet haberi, Mersin’in merkez Akdeniz ilçesi Mesudiye Mahallesi’nde oturan ailesine, yetkililer tarafından ulaştırıldı.

Ailenin oturduğu ev ile yakındaki evler Türk bayraklarıyla donatılırken, şehidin yakınlarını komşuları ve yetkililer teselli etmeye çalıştı. İHA