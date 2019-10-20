Akar: Çatışmada ateş eden terörist sonra ‘komutanım’ demeye başlıyor

Öğrencilere eğitim ve öğretim hayatında dikkat etmeleri gereken konularda tavsiyelerde bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, öğretmenlerine sürekli sorular sorarak öğrenmeye çalışmalarını önerdi.

Akar, bir öğrencinin “Savunma sanayimizin geldiği noktayı nasıl buluyorsunuz?” şeklindeki sorusuna “Sayın Cumhurbaşkanımızın kişisel olarak takip etmesi ve desteğiyle çok ciddi atılımlar yapıldı. Türk savunma sanayinde millilik ve yerlilik oranı yüzde 75’lere dayandı” şeklinde yanıt vererek, İHA’lardan örnek verdi:

7-8 YIL ÖNCE İHA’LAR BİZİM KABUSUMUZDU

“Meşhur İHA meselesi var. 2011 ve 2012 yılında Genelkurmay 2. Başkanlığı yaparken bizim için bir kabustu. Bizim İsrail'den aldığımız HERON dediğimiz, gözcü dediğimiz İHA'lar vardı. Bunların motorları ve diğer bakımları İsrail tarafından yapılıyordu. Parasını verdiğimiz halde bakımını yapmadılar. 2012 yılında kriz vardı, Mavi Marmara hadisesi vardı. “Yapmıyoruz” dediler. Çok şükür şu anda biz hem insansız hava aracı hem de silahlı insansız hava aracı yapıyoruz. Bu da operasyonlarda en önemli araçlardan biridir” dedi.

‘ÖLDÜRDÜK’ DEMEYİZ ‘ETKİSİZ HALE GETİRDİK’ DERİZ

Akar, bir öğrencinin “Bizzat savaş cephesinde bulundunuz mu, bir anınızı anlatır mısınız?” sorusunu ise şöyle cevapladı: Türk Silahlı Kuvvetleri olarak normalin dışında güç kullanmamız asla söz konusu değildir. Bu öncelikle bizim inancımız ve vicdanımız gereğidir. Çok enteresan, çatışmada bize ateş eden terörist sonra ‘komutanım’ demeye başlıyor. Biz, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türkiye’nin ne kadar asil olduğunu göstermek için hiçbir şekilde ‘öldürdük’ demiyoruz. Bu hakikaten bizim övüneceğimiz bir konu, ‘etkisiz hale getirmek’ diyoruz. Bu daha insani bir terim olarak bütün silahlı kuvvetlerde kullanılan bir terim. (İHA)