AKP’li başkan makam aracını sattı, parasını öğrencilere harcadı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde görev yapan AKP'li belediye başkanı Ali Toltar görev süresi boyunca Audi marka A6 model lüks makam aracını kullandı. 31 Mart seçimlerinde partisi tarafından yeniden aday gösterilmeyen Toltar'ın yerine yine AKP'den aday olan Hamza Şayir belediye başkanı seçildi.

İlçede tasarruf tedbirlerini uygulamaya başlayan Şayir bu kapsamda eski başkandan kalan makam aracını sattı. Yaklaşık 350 bin liraya satılan araçtan elde edilen gelir ilçede ikamet eden ihtiyaç sahibi öğrencilerin kırtasiye masrafları için harcandı.

KİRALIK ARACA BİNİYOR

Konuyla ilgili açıklama yapan Şayir, “2019 yeni eğitim yılı için bu daha başlangıç. Eğitime ne kadar önem verdiğimi biliyorsunuz. İlerleyen günlerde Dilovası'ndaki öğrencilerimize desteklerimiz artarak devam edecektir. Şu anda belediyemiz uhdesinde bulunan Skoda marka bir kiralık araca biniyorum. Hafta sonları ise kendi özel aracımı kullanıyorum” ifadelerini kullandı.