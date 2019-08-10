AKP’li Bülent Turan’ın Kaz Dağları iddiasına yalanlama

Kaz Dağları'ndaki Kirazlı köyünde Kanada firması Alamos Gold’un yerli ortağı Doğu Biga Madencilik şirketince yürütülen altın madeni projesinde, binlerce ağaç kesilmişti. AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir açıklama yaparak, maden alanının 2000 yılında sit alanında çıkarıldığını iddia etmişti. Turan, “Derdim “sen yaptın, ben yaptım” gibi ucuz polemik oluşturmak değil. Ancak söz konusu maden alanı 2000 yılında SİT alanından çıkarılmış. Kimin imzasıyla peki? CHP Kayseri milletvekili adayı, Mimarlar Odası Bşk Yrd. Prof. Dr. İclal Sema Dinçer'in imzasıyla” ifadelerini kullanarak, söz konusu kararın belgesini de paylaşmıştı.

“SİT ALANINDAN ÇIKARILAN YER İLE MADEN SAHASI FARKLI YERLER”

Prof. Dr. İclal Sema Dinçer söz konusu iddialarla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. AKP’li Turan’ın paylaştığı belgedeki Sit alanı kararıyla maden alanının farklı olduğu belirterek şu ifadeleri kullandı;

“Maden Kanununa dayanarak yapılan işlemlerin bölge ile ilişkisi olmayan Kurul kararı üzerinden gündeme getirilmesi, ilgili olmayan kişi ve kurumları yıpratmaya dönük bir çabadır. Unutulmamalıdır ki; yaşam alanlarının korunması çok bileşenli bir kavrayış ve uygulamayı gerektirmektedir. Sadece Kaz Dağları'nda değil, diğer maden alanlarında yapılanlar bunun çarpıcı örnekleri olarak gündemdedir. Sonuç olarak yazılı ve sosyal medyada yer alan Edirne Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 28.09.2000 gün ve 6142 sayılı kararında doğal sit alanından çıkarılan, ancak arkeolojik sit kararının devam ettirildiği bölgenin (Yenice ilçesi, Kalkım, Akçakoyun beldeleri, Aşağıçavuş, Yukarıçavuş, Oğlanalan, Örencik ve Vakıf köyleri) altın madeni çıkartılan bölgeyle (Merkez ilçeye bağlı Kirazlı) hiçbir bağlantısının olmadığı, ilgili karar ve ilgili harita ayrıntılı olarak incelendiğinde görülmektedir.”

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SİT KARARI İLE MADEN SAHASI FARKLI YERLERMİŞ

Öte yandan bahsi geçen Sit kararı belgesinde Yenice ilçesi, Kalkım, Akçakoyun beldeleri, Aşağıçavuş, Yukarıçavuş, Oğlanalan, Örencik ve Vakıf köyleri'ni kapsıyor. Maden alanı ise Kirazlı Balaban mevkiinde bulunuyor.

CHP'DEN SERT TEPKİ

Dinçer'in açıklamasının ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrek Erkek de sosyal medyadan AKP Grup Başkanvekili Turan'a tepki gösterdi. Erkek; “Kazdağları’nda ağaç katliamını savunanların bir yalanı daha çöktü. Güya 2000 yılında altın madenciliği için şu an ağaç katliamı yaşanan Kirazlı için karar alınmış. Ekte de görülen karardan anlaşılacağı üzere böyle bir durum yok ve Arkeologlar Derneği gerekli açıklamayı yaptı. Kaldı ki 2000 yılında doğal SİT alanıyla ilgili alınan karar Su Ve Vicdan Nöbeti tuttuğumuz Kirazlı Balaban bölgesiyle ilgisiz, Yenice Köyleri içindir. Özetle kol kola yürüdükleri altın şirketini aklamak için söyledikleri 2000 yılı kararının konuyla ilgisi yoktur. Veballerinizden yalanlarla kurtulamazsınız.” ifadelerini kullandı.