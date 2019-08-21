AKP’li vekilden CHP’ye hakaret: Koli basili kafalılar

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, Kurban Bayramı münasebeti ile 12 Ağustos’ta Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Burada bir konuşma yapan Turan, CHP’li Bayramiç Belediyesi'ne eleştirilerde bulunarak, “Siz hiç sudan zehirlenme duydunuz mu? Daha dün başladılar göreve. 600’den fazla hemşehrimiz hastanelik olmuş. Şaka gibi. Suyun içerisinde klor yok. Koli basili, lağam çıktı içerisinde. Ama şunu söyleyeceğim. Bayramiç'te çok iş yaptık, çok emek verdik. Bayramiçliler bu koli basili kafalıları tercih etti. Sitem etmiyorum saygı duyuyorum ama üzüntümü söylüyorum” ifadelerini kullandı.

“ÖZÜR BEKLİYORUZ”

Turan'ın bu açıklamaları ilçede tartışma konusu oldu. CHP Bayramiç İlçe Başkanı Sururi Savaş, AKP'li Turan'dan bir özür beklediklerini belirterek, “Ne yazık ki AKP Milletvekili Bülent Turan, ilçemiz bayramlaşmasında yaptığı konuşmada ‘Bayramiçliler bu koli basili kafalıları tercih etti' gibi hakaret dolu bir kelime kullanmıştır. Yani CHP’li Belediye Başkanı ve yönetimine oy veren yurttaşlarımıza da aşağılayıcı bir tabir ile yaklaşmıştır. Biz Bayramiçliler bu tarz siyaseti beğenmiyoruz. Eleştirilerek açığız ama hakarete değil. Açık ve net bir özür bekliyoruz. Mesela bazı yerlerde kaybetmeyi hak ettik, yanlış yaptık adayımız yanlış yaptı vesaire ama biz Bayramiç’te çok çalıştık” şeklinde konuştu.

VATANDAŞLAR HASTANELİK OLMUŞTU

Geçtiğimiz ay Bayramiç’te yüzlerce vatandaş karın ağrısı ve baş dönmesi şikayetiyle hastanelere başvurmuştu. Yapılan inceleme sonucunda suların klorlanmadığı ortaya çıkmıştı.

KOLİ BASİLİ NEDİR?

Toprakta, insan ve hayvan bağırsaklarında, bazen sularda, sütte, yiyeceklerde bulunan ve uygun bir ortam bulduğunda insanda hastalık yapabilen, yuvarlak uçlu, çomak biçiminde bakteridir.Sık görülen bir sağlık problemi olmasına rağmen koli basili enfeksiyonunun günümüzde bir tedavisi yoktur. Koli basili tedavisi sırasında yapılması gereken, hastanın dinlenmesi, vücudun susuz kalmasını ve bitkin düşmesini önlemek için bol bol sıvı tüketmesidir. İshal ilacı alınması önerilmez çünkü bu, vücudun toksinleri atmasını yavaşlatır.