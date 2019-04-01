AKP’nin iddiasını çürüten belge! | Son dakika haberleri

AKP İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak'ın bugün İstanbul'daki yerel seçimlerde AKP'nin güçlü olduğu ilçelerde usulsüzlük yapıldığı iddiası ile basın toplantısı düzenledi.

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Şenocak seçim sonuçlarına itiraz etmek için örnek gösterdiği Bağcılar Sancaktepe'deki 1212 nolu sandığın ıslak imzalı tutanağına SÖZCÜ ulaştı.

Şenocak, AKP'nin bu sandıkta “131” oy almasına karşın YSK sistemine giren sandık sonuç tutanağına “1” olarak giriş yapıldığını iddia etti. Ancak CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın elindeki sandık sonuç tutanağında bu sandıkta AKP oyunun “131” olarak girildiği görülüyor. Şenocak'ın kameralara gösterdiği AKP oyunun “1” olarak girildiği tutanağın yanlış tutulduğu, daha sonra tutanağın düzeltilerek YSK sistemine AKP oyunun 131 olarak girildiği belirtiliyor.

Şenocak buradaki oyların CHP adayı Ekrem İmamoğlu'na yazıldığını öne sürdü ancak CHP'deki ıslak imzalı tutanaklara göre bu oylar Binali Yıldırım hanesine kaydedilmiş durumda.