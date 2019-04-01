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AKP’nin iddiasını çürüten belge! | Son dakika haberleri

İstanbul’daki yerel seçimlerde Binali Yıldırım’ın oylarının Ekrem İmamoğlu’na yazıldığı iddiası ile AKP İstanbul İl Başkanı tarafından ortaya atılan tutanağın yanlış tutulduğu ve sonrasında düzeltildiği ortaya çıktı. Bağcılar Sancaktepe Mahallesi’nde AKP’ye göre usulsüz bir şekilde Ekrem İmamoğlu’na yazıldığı iddia edilen 131 oy, CHP’nin elinde bulunan ve YSK’ya girilen tutanaklarda Binali Yıldırım adına kayıtlı durumda.

Özlem GÜVEMLİ
20:34 -
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AKP’nin iddiasını çürüten belge! | Son dakika haberleri

AKP İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak'ın bugün İstanbul'daki yerel seçimlerde AKP'nin güçlü olduğu ilçelerde usulsüzlük yapıldığı iddiası ile basın toplantısı düzenledi.

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Şenocak seçim sonuçlarına itiraz etmek için örnek gösterdiği Bağcılar Sancaktepe'deki 1212 nolu sandığın ıslak imzalı tutanağına SÖZCÜ ulaştı.

AKP’nin hatalı olduğunu iddia ettiği belge

Şenocak, AKP'nin bu sandıkta “131” oy almasına karşın YSK sistemine giren sandık sonuç tutanağına “1” olarak giriş yapıldığını iddia etti. Ancak CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın elindeki sandık sonuç tutanağında bu sandıkta AKP oyunun “131” olarak girildiği görülüyor. Şenocak'ın kameralara gösterdiği AKP oyunun “1” olarak girildiği tutanağın yanlış tutulduğu, daha sonra tutanağın düzeltilerek YSK sistemine AKP oyunun 131 olarak girildiği belirtiliyor.

YSK’da düzeltilen resmi belge

Şenocak buradaki oyların CHP adayı Ekrem İmamoğlu'na yazıldığını öne sürdü ancak CHP'deki ıslak imzalı tutanaklara göre bu oylar Binali Yıldırım hanesine kaydedilmiş durumda.

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Son güncelleme: android-time 20:46 01.04.2019
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