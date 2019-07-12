Anıtkabir ziyaretinde “Her şey çok güzel olacak” detayı

31 Mart 2019’da yapılan Mahali İdareler Seçimi’den zaferle çıkan ancak daha sonra mazbatası iptal edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 2 Nisan 2019’da Anıtkabir’i ziyaret etmiş bu ziyaret günlerce tartışma konusu yapılmıştı.

23 Haizran’da tarihi bir farkla yeniden kazanan İmamoğlu, ilki olay olan Anıtkabir ziyaretinin ikincisini, İstanbul'un CHP'li ilçe belediye başkanları ve meclis üyeleri ile birlikte gerçekleştirdi. Anıtkabir ziyaretine, davetli olan AK Partili ve MHP'li belediye başkanları ile meclis üyeleri ise katılmadı.

Ekrem İmamoğlu’nun ziyareti sırasında çekilen fotoğraflarda ise İmamoğlu’nu yalnız bırakmayan isimlerden biri dikkat çekti. Bu isim, iptal edilen 31 Mart seçimlerinden sonra İmamoğlu’nun otobüsünün arkasından kilometrelerce koşan ve İmamoğlu’na “Ekrem abi her şey çok güzel olacak” diyerek seçim sürecinde kullanılan slogana esin kaynağı olan Berkay Samandağlı’ydı.

Seçim süreci boyunca bir çok ziyaretle İmamoğlu’na destek veren Berkay, Anıtkabir’de de İmamoğlu’nun yanındaydı. Protokolle birlikte Aslanlı Yol’da yürüyen ve tüm tören boyunca İmamoğlu’nun arkasında duran Berkay, törenin ardından Anıtkabir avlusunda hatıra fotoğrafı çektirdi.

İşte Berkay’ın seçim otobüsünün arkasından koştuğu o anlar: