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Ankara seçim sonuçları: 31 Mart 2019 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı (yerel seçim) oy oranları…

31 Mart yerel seçimlerinde Ankara oy oranları, Ankara adayları arasından CHP adayı Mansur Yavaş mı önde, AKP adayı Mehmet Özhaseki mi önde merak ediliyor. Birbirlerine yakın olan oy oranları ve resmi olmayan Ankara seçim sonuçları haberimizde. Peki Ankara'da kim önde, Mehmet Özhaseki mi kazandı, Mansur Yavaş mı?

18:34 -
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Ankara seçim sonuçları: 31 Mart 2019 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı (yerel seçim) oy oranları…

Türkiye bir yerel seçime daha gitti. Ankara’da belediye başkanlığını bir önceki seçimde küçük bir oy farkı ile kaybeden CHP’nin adayı Mansur Yavaş mı, yoksa AKP dayı Mehmet Özhaseki mi kazandı merak ediliyor. İşte partilerin ve adayların oy oranları ve Ankara seçim sonuçları…

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

Ankara İli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
ADAYPARTİALDIĞI TOPLAM OYOY ORANI
Mehmet Özhaseki AK Parti AK Parti 418.180 % 50,65
Mansur Yavaş CHP CHP 381.718 % 46,23
Diğer Diğer 15.862 % 1,92
Mesut Doğan Saadet Partisi Saadet Partisi 6.373 % 0,77
Haydar Yılmaz DSP DSP 1.695 % 0,21
BTP BTP 613 % 0,07
Vatan Partisi Vatan Partisi 608 % 0,07
TKP TKP 397 % 0,05
SABİT TEKİN SABİT TEKİN 112 % 0,01
MEHMET CERİT MEHMET CERİT 42 % 0,01
MERİÇ MEYDAN MERİÇ MEYDAN 33 % 0,00
MEHMET HOŞOĞLU MEHMET HOŞOĞLU 31 % 0,00
RECEP GÖKYER RECEP GÖKYER 18 % 0,00
Ankara İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
PARTİ ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI
AK Parti AK Parti 16.946%52,54
İyi Parti İyi Parti 5.606%17,38
CHP CHP 5.372%16,66
MHP MHP 2.070%6,42
BBP BBP 357%1,11
Saadet Partisi Saadet Partisi 287%0,89
HDP HDP 96%0,30
DP DP 96%0,30
BTP BTP 48%0,15
TKP TKP 33%0,10
Vatan Partisi Vatan Partisi 32%0,10
DSP DSP 22%0,07

2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

30 Mart 2014'te gerçekleşen bir önceki yerel seçimlerin Ankara'daki galibi, daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talebiyle istifa eden İ. Melih Gökçek olmuştu. Gökçek oyların yüzde 44.8'ini alırken; CHP'nin adayı olarak seçimlere giren ancak şu anda Cumhur İttifakı'nın ortağı olan MHP'nin de desteklediği Mansur Yavaş ise ‘şaibe, hile' iddialarının ortaya atıldığı seçimde yüzde 43.8 oranında kalmıştı.

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Son güncelleme: android-time 19:25 31.03.2019
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