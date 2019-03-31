Ankara seçim sonuçları: 31 Mart 2019 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı (yerel seçim) oy oranları…

Türkiye bir yerel seçime daha gitti. Ankara’da belediye başkanlığını bir önceki seçimde küçük bir oy farkı ile kaybeden CHP’nin adayı Mansur Yavaş mı, yoksa AKP dayı Mehmet Özhaseki mi kazandı merak ediliyor. İşte partilerin ve adayların oy oranları ve Ankara seçim sonuçları…

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

Ankara İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları PARTİ ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI 16.946 %52,54 5.606 %17,38 5.372 %16,66 2.070 %6,42 357 %1,11 287 %0,89 96 %0,30 96 %0,30 48 %0,15 33 %0,10 32 %0,10 22 %0,07

2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

30 Mart 2014'te gerçekleşen bir önceki yerel seçimlerin Ankara'daki galibi, daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talebiyle istifa eden İ. Melih Gökçek olmuştu. Gökçek oyların yüzde 44.8'ini alırken; CHP'nin adayı olarak seçimlere giren ancak şu anda Cumhur İttifakı'nın ortağı olan MHP'nin de desteklediği Mansur Yavaş ise ‘şaibe, hile' iddialarının ortaya atıldığı seçimde yüzde 43.8 oranında kalmıştı.

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