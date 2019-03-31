Ankara seçim sonuçları: 31 Mart 2019 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı (yerel seçim) oy oranları…

Türkiye bir yerel seçime daha gitti. Ankara’da belediye başkanlığını bir önceki seçimde küçük bir oy farkı ile kaybeden CHP’nin adayı Mansur Yavaş mı, yoksa AKP dayı Mehmet Özhaseki mi kazandı merak ediliyor. İşte partilerin ve adayların oy oranları ve Ankara seçim sonuçları…
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI
|Ankara İli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
|ADAY
|PARTİ
|ALDIĞI TOPLAM OY
|OY ORANI
|Mehmet Özhaseki
|AK Parti
|418.180
|% 50,65
|Mansur Yavaş
|CHP
|381.718
|% 46,23
|Diğer
|15.862
|% 1,92
|Mesut Doğan
|Saadet Partisi
|6.373
|% 0,77
|Haydar Yılmaz
|DSP
|1.695
|% 0,21
|BTP
|613
|% 0,07
|Vatan Partisi
|608
|% 0,07
|TKP
|397
|% 0,05
|SABİT TEKİN
|112
|% 0,01
|MEHMET CERİT
|42
|% 0,01
|MERİÇ MEYDAN
|33
|% 0,00
|MEHMET HOŞOĞLU
|31
|% 0,00
|RECEP GÖKYER
|18
|% 0,00
|Ankara İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
|PARTİ
|ALDIĞI TOPLAM OY
|OY ORANI
|AK Parti
|16.946
|%52,54
|İyi Parti
|5.606
|%17,38
|CHP
|5.372
|%16,66
|MHP
|2.070
|%6,42
|BBP
|357
|%1,11
|Saadet Partisi
|287
|%0,89
|HDP
|96
|%0,30
|DP
|96
|%0,30
|BTP
|48
|%0,15
|TKP
|33
|%0,10
|Vatan Partisi
|32
|%0,10
|DSP
|22
|%0,07
2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI
30 Mart 2014'te gerçekleşen bir önceki yerel seçimlerin Ankara'daki galibi, daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talebiyle istifa eden İ. Melih Gökçek olmuştu. Gökçek oyların yüzde 44.8'ini alırken; CHP'nin adayı olarak seçimlere giren ancak şu anda Cumhur İttifakı'nın ortağı olan MHP'nin de desteklediği Mansur Yavaş ise ‘şaibe, hile' iddialarının ortaya atıldığı seçimde yüzde 43.8 oranında kalmıştı.
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