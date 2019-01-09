Son dakika… Ankara’da evinde yangın çıkan yaşlı çifti komşuları kurtardı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bulunan 3 katlı bir binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangında mahsur kalan ev sahibi yaşlı çift, komşularının yardımıyla kurtarıldı. Dumandan etkilenen yaşlı çift daha sonra hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Keçiören Itri Caddesi’ndeki üç katlı binanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın sonrası ev sahibi Cemil ve Altın Baş çifti, yoğun duman nedeniyle evde mahsur kaldı.

Alevleri gören çevredeki vatandaşlar ise durumu itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

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YAŞLI ÇİFT SON ANDA KURTARILDI

Bu sırada binada oturan Metin Gökoğlu, yangın sonrası Baş çiftinin dışarı çıkmadığını fark ederek içeri girdi. Gökoğlu, dumandan etkilenen yaşlı çifti güçlükle dışarı çıkardı.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışırken 112 Acil Servis ekipleri de komşuları tarafından kurtarılan ve dumandan etkilenen Baş çiftine müdahalede bulundu.

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ÇEVREDEKİ HASTANELERE SEVK EDİLDİLER

Polis ekipleri de binada oturanları tahliye etti, doğal gaz ekipleri ise apartmanın gazını kesti.

Bu arada apartmanda oturan ve yoğun dumandan etkilenen iki kişi ile ev sahibi çift ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

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SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Öte yandan olay yerine gelen ve fenalık geçiren yaşlı çiftin kızı çevredeki vatandaşlar tarafından sakinleştirildi.

İtfaiye ekiplerinin güçlükle müdahalede bulunduğu yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken evde büyük çapta hasar meydana geldi.

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YAŞADIKLARINI ANLATTI

Çifti dışarı çıkaran komşuları Metin Gökoğlu, “Her taraf dumandı ve bir şey görünmüyordu. Daha sonra elektrik sigortası patladı. Daireye girdiğimde yatak odasının yandığını gördüm, öbür taraflar duman içerisindeydi. Yatak odasında da alevler yatağı sarmıştı. Evde maddi hasar var.” dedi. AA