Antalya’da iki yılda 274 çocuk doğum yaptı

Antalya'daki Kepez Devlet Hastanesi'nde, 115'i Türk, 159'u ise Suriye ve Afgan kökenli çocuğun doğum yaptığı iddialarını CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek TBMM gündemine taşıdı. Zeybek, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlanması istemiyle verdiği soru önergesinde çocuk yaşta anne olanlar ve bebeklerinin durumu hakkında bilgi talep etti.

YAPILAN İŞLEMLERİ NELER?

Zeybek, soru önergesinde çocuk annelerle ilgili adli süreci, çocuk anneler arasında istismara uğrayan olup olmadığı, çocuk anneler ve bebekleri için sosyal hizmetler uzmanlarının ne sıklıkla destek verdiklerinin cevaplanmasını istedi.

ÇOCUK ANNELERİN AKIBETİNİ SORDU

Zeybek, “Oyun oynaması ve okula gitmesi gereken yaşlarda anne olan çocukların durumu AKP iktidarının öncelikleri arasında değildir, çünkü geçtiğimiz yasama döneminde gece yarısı önergesi ile TBMM’de çocuk istismarcılarına af getirmeye çalışması hala toplumun hafızasında yerini korumaktadır” ifadelerini kullandı. Zeybek, çocuk annelerin ilgili makamlara bildirilmiş olmasının yasal bir zorunluluk olduğunu hatırlattı.

“ÇOK SAYIDA ÇOCUK VE KADIN İSTİSMARA UĞRAMAKTA”

Çocuk anne sayısında yabancı uyrukluların çoğunlukta olduğuna dikkat çeken Zeybek, “Başta Suriye’deki iç savaştan kaçan çok sayıda çocuk ve kadın istismara uğramakta, çocuk gelin olmakta ve çok eşliliğe zorlanmaktadır. Ayrıca doğum yapan çocukların bebeklerinin durumu da bilinmemektedir, bu bebeklerin hangi koşullarda yaşadıkları, sağlık durumlarının nasıl olduğu kamuoyu ile paylaşılmalıdır” ifadelerini kullandı.

“AHLAKİ ÇÖKÜŞÜN SONUCU”

Kepez Devlet Hastanesi'nde yaşanan utanç tablosunun toplumda yaşanan ahlaki çöküşün bir sonucu olduğunu vurgulayan Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği (TÜRD) Antalya Şube Başkanı Ayla Yüksel, “Sadece doğum değil ölümlerin de olduğunu duyuyoruz” dedi.

“ÇOCUK İSTİSMARINI ENGELLEMEK İÇİN YASA ÇIKARIN”

Nar Kadın Dayanışması'ndan Bahar Özkan, Kepez Devlet Hastanesi'nde yaşanan skandalı Ensar zihniyetinin bir yansıması olduğunu söyledi. Özkan, “Çocuk istismarlarının aklama yasalarına öneren yetkililere sesleniyoruz, istismara neden olan söylemlerinize son verin. Derhal çocuk istismarını engellemek için yasa çıkarın ve istismarcılara iyi hal yerine ağırlaştırılmış müebbet cezası getirilsin. Kadınların ve çocukların geleceğini karartmanıza İzin vermeyeceğiz” diye konuştu.

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