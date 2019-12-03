‘Askeri raporlar parayla satılıyor’

Deniz Yavuzyılmaz, SÖZCÜ'ye şunları söyledi:

YAPI DEĞİŞTİ: 26 Ağustos 2016'dan itibaren askeri hastaneler ve Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Sağlık akanlığı ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne devredildi. GATA ve askeri hastanelerde çalışmakta olan tabip subay ve astsubaylar yerine, branşı sağlık olmayan subay ve astsubaylar ile kadro ve branşına bakılmadan sivil memurlar atandı.

VERİLEN RAPORLAR: Bu hastanelerde sınıf değiştirme, ‘Komando olamaz' raporu, adi malullük ve vazife malullük belgesinin para karşılığı alındığı bilgisi var. Adi malul olanlara 2 bin 600, vazife malullü raporu alanlara da 7 bin liraya kadar maaş bağlanıyor.

CİDDİ ARTIŞ: Bu belgeleri alan personel sayısında ciddi bir artış var. Psikolojik rahatsızlıklar sebebiyle vazife malullüğü hakkı elde eden TSK ve jandarma personelinde de artış var. Sadece 2016 yılında ‘çürük' raporu alan yükümlü sayısı 66 bin 370 kişi oldu.