Son dakika: Özhaseki ve Bahçeli’nin sandığında sürpriz sonuçlar

MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin oy kullandığı Ankara Anıttepe Ortaokulu’ndaki 1326 numaralı sandıkta 341 seçmenden 286’sı, oy kullandı. Sandıktan ‘Millet İttifakı’nın adayı CHP’li Mansur Yavaş’a 228, ‘cumhur ittifakı’nın adayı AKP’li Mehmet Özhaseki’ye ise 52 oy çıktı. TKP adayı, 1 oy alırken, 5 oy geçersiz sayıldı.
Mehmet Özhaseki’nin sandığından rakibi Yavaş çıktı
AKP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki’nin oy kullandığı sandıktan rakibi Mansur Yavaş, önde çıktı.
AKP’li Mehmet Özhaseki’nin oy kullandığı Yenimahalle Beştepe’deki Sofuoğlu İlkokulu’nda 1031 numaralı sandıkta, 353 seçmenden 291’i oy kullanıldı. Sandıktan, Millet İttifakı adayı Mansur Yavaş’a 196, Cumhur İttifakı adayı Mehmet Özhaseki’ye 78 oy çıktı. TKP adayı 1, SP adayı 5 oy alırken, 11 oy geçersiz sayıldı.
ANKARA, (DHA) –
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