Başkan Alinur Aktaş belediyenin tüm şirketlerine de ‘başkan’ olmuş!

Bursa'da son olarak CHP'nin 30 Ağustos'taki ulaşım ücretsiz olsun teklifine, “O zaman ormancılık gününde de tatil yapalım. 30 Ağustos halkın tamamını ilgilendiren bir bayram değil” sözleriyle gündeme gelen Bura Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın belediye şirketlerinde yönetim kurulu başkanı olarak görevlendirildiği ortaya çıktı.

ŞİRKET BAŞI 5İN LİRA TOPLAMDA 50 BİN LİRA HUZUR HAKKI

31 Mart sonrasında gerçekleştirilen şirket genel kurullarında yönetim kurulu başkanı seçilen Aktaş'ın her bir şirketten ‘huzur hakkı' olarak aylık en düşük 5 bin lira aldığı iddia ediliyor. 10 şirketi bulunan Büyükşehir Belediyesi'nde Aktaş'ın aylık yaklaşık 50 bin lira huzur hakkı aldığı tahmin ediliyor.

BELEDİYENİN 10 ŞİRKETİ VAR

Alinur Aktaş’ın yönetim kurulu başkanı olduğu belediyeye bağlı 10 şirket şunlar; BURULAŞ, BURFAŞ, BİNTED, BUSKİ, BURBAK, BURKENT, JEOTERMAL, BESAŞ, TARIM A.Ş. ve KÜLTÜR A.Ş.

AKP'Lİ YÖNETİCİLER BAŞKANVEKİLİ

Belediye şirketlerinde yönetim kurulu başkan vekillikleri ise AKP Bursa İl Yönetim Kurulu üyeleri arasında pay edilmiş durumda.

BURULAŞ Başkanvekili Bülent Kandemir, BURFAŞ Başkanvekili Gülten Doğrul ve BURKENT Başkanvekili Hüseyin Ömer Aybar aynı zamanda AKP Bursa İl Yönetim Kurulu Üyesi.

BESAŞ'ta ise başkan vekili AKP'den milletvekili aday adayı olan Mustafa Bektaş. Tarım A.Ş.'nin yönetim kurulu başkan yardımcısı ise AKP'li meclis üyesi, AKP Grup Sözcüsü Ercan Barutçuoğlu.

3 İLA 10 BİN LİRA ARASI HUZUR HAKKI

Başkanvekilleri ve yönetim kurulu üyelerinin de aylık 3 bin ile 10 bin lira arasında değişen huzur haklarına sahip olduğu biliniyor.