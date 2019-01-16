Bayrampaşa-Feshane arasına tramvay geliyor

İstanbul’un en önemli sorunu olan trafiğe çözüm bulmak üzere hazırlanan raylı sistem projelerini uygulamaya sokmak için yerel seçime sayılı günler kala İBB harekete geçti. Bayrampaşa Meydanı ile Eyüp-Feshane arasına yapılacak raylı sistem hattı için düğmeye basıldı. 153 milyon 663 bin TL tutarındaki projenin 2 yılda tamamlanması hedefleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yerel seçime 2.5 ay kala ulaşım yatırımlarına hız verdi. 2017 yılından beri gündemde olan Eyüp-Bayrampaşa Raylı Sistemi ile Esenler Nostaljik Tramvay hattının proje çalışmaları tamamlanarak uygulama aşamasına gelindi. 10 milyon yatırım maliyeti bulunan Esenler Nostaljik Tramvay hattı için 14 Ocak günü İstanbul Valiliği'ne yapılan Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) başvurusunun ardından Eyüp-Bayrampaşa Tramvayı için de bugün ÇED süreci başlatıldı.

YARISI YER ALTINDA YARISI YER ÜSTÜNDE

İBB Raylı Sistemler Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan 153 milyon 663 bin liralık raylı sistem projesi, Bayrampaşa Meydanı'ndan başlayıp Eyüp Sultan Bulvarı'nı takip ederek Eyüp sahilinde Feshane'ye uzanıyor. Yaklaşık 3.1 km'lik hattın 1.5 km'lik kısmı yeraltında, diğer yarısı ise hemzemin olarak yer üstünde planlandı. Eyüp-Bayrampaşa hattı, Kentsel Ulaşım Planı çerçevesinde planlanan Eminönü-Alibeyköy Tramvayı, Vezneciler-Sultangazi Metro, Topkapı-Habibler Tramvay, Yenikapı-Aksaray-Havalimanı Metro ve Kazlıçeşme-Söğütlüçeşme Metro hatları gibi beş önemli hat ile entegre olacak.

5 İSTASYONDAN OLUŞUYOR

2 yılda tamamlanması planlanan hat; Meydan İstasyonu, Bayrampaşa İstasyonu, Demirkapı İstasyonu, Eyüp İstasyonu ve Feshane olmak üzere beş istasyondan oluşuyor.