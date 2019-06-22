Beni devlet görüştürdü Öcalan da kabul etti

Askeri yasak bölge kapsamında olan İmralı Adası'na ancak avukatların ve cezaevinde yatanların birinci derecede yakınları gidebiliyor. Öcalan'la bir yakınlığı olmayan Munzur Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Kemal Özcan'ın, özel izinle görüşmesi sağlandı. Görüşme, Adalet Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı ve bazı güvenlik birimlerinin yürüttüğü koordinasyon sonucu gerçekleşti.

ADAYA YALNIZ GİTTİM

İmralı Adası'na yalnız gittiğini ve uzun bir görüşme yaptığını belirten Özcan, “Adaya gitmeniz zor olmadı mı, nasıl izin aldınız?” sorusuna şu karşılığı verdi:

“İmralı Adası'na gitmenin kolay olmadığını herkes bilir. İmralı gibi yere devletin onayı, bilgisi olmadan gidilmesi imkansız. Gittiğinizde de devletsiz görüşülmez. Kendimi ruhen sosyoloji öğrencisi olarak görüyorum. 25 yıldır PKK'nın iç dinamiklerini biliyorum. Bu konuda kitaplar da yazdım. Yazdıklarım referans olarak gösteriliyor. 2012 yılında da ‘Öcalan'a Mektup' kitabımı yazdım.”

Görüşme talebinin yeni olmadığını kaydeden Özcan, “2010 yılında görüşme talebimi Munzur Üniversitesi Rektörlüğü ve Valilik üzerinden ilgili makamlara ilettim. Ancak o zaman bir sonuç çıkmadı. 2004 yılında da Öcalan'a mektup yazmıştım. Devletin uygun bulması, Abdullah Öcalan'ın da beni kabul etmesi sonucu görüşmemiz gerçekleşti.”

Telefon konuşması defalarca kesilen Ali Kemal Özcan, “Rektörlük ve Valilik üzerinden görüşme talebinde bulunduğunu” belirtmesine rağmen, kesintiden sonra bu konuda düzeltme yaptı.

OĞLU, HDP TEMSİLCİSİ

Bölücü terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşmesinin “Yaşayıp yaşatmanın temsilcisi” olmak için gerçekleştirdiğini kaydeden Özcan, yurtdışında yaşayan iki oğlunun PKK'nın üst yöneticisi olduğu iddiaları da ortaya atıldı. Özcan, bu konuda şunları söyledi: “İki oğlumdan biri Londra'da, diğeri ABD'de yaşıyor. Kürtçe ağırbaşlı anlamına gelen oğlum Gıran, ABD'de, HDP'nin Washington resmi temsilcisidir.”