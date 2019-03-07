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Bingöl Karlıova’da mahsur kalan öğrenciler kurtarıldı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan köylüler ve öğrenciler saatler süren çalışmaların ardından kurtarıldı.

17:45 -
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Bingöl Karlıova’da mahsur kalan öğrenciler kurtarıldı

Karlıova ilçesinde bu sabah şiddetini artıran tipi nedeniyle tatil olan okullardan köylerine dönen bir grup öğrenci ve bazı vatandaşlar yolda mahsur kaldı.

DHA

Taşlıçay köyü ve Yeniköy köylerinde mahsur kalanlar için Karlıova Belediyesi çalışma başlattı. Öğrenciler ve köylülerin yollarda mahsur kaldığı ihbarı alınması üzerine Belediye Başkanı Veysi Bingöl tarafından bölgeye ekipler sevk edildi.

DHA

4 saatlik çalışmayla mahsur kalanlar kurtarıldı. Kurtarılan öğrenci ve köylüler belediye ekiplerine teşekkür etti.  DHA

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